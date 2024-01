Ez aztán a cápázás! – leigazolta a Fehérvár csapatkapitányát a Fradi

Leigazolta a Ferencváros labdarúgócsapata a Fehérvár FC csapatkapitányát, az NBI góllövőlistáját 11 góllal vezető Kenan Kodrót – közölte honlapján a zöld-fehér egyesület.

A fradi.hu az alábbi pályaképet közölte a 30 éves bosnyák játékosról:

„Kenan Kodro 1993. augusztus 19-én született Spanyolországban, Donostia-San Sebastiánban. A bosnyák családból származó Kodro spanyol földön ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, az Antiguoko után a Real Sociedad ifjúsági csapata szerződtette őt 2010-ben. A baszkok U19-es és B-csapata után kölcsönben a CD Lagun Onak, majd 2014-től véglegesen az Osasuna volt Kodro pályafutásának következő állomása. Az Osasunánál Kodro 28 élvonalbeli mérkőzés mellett 52 másodosztályú meccsen kapott lehetőséget, majd 2017 júliusától 2018 februárjáig a német FSV Mainz játékosa lett.

Németországból előbb a svájci Grasshoppershez, majd a dán FC Köbenhavn együtteséhez vezetett az útja, 2019. január 31-én a dánoktól igazolta át Kodrót a szintén spanyol első osztályú Athletic Bilbao. Három éve, 2021 januárjában újabb kölcsönadás következett, a Real Valladolid vitte el Kodrót, ám júniusban lejárt a kölcsönidőszak, ezt követően szerződtette a Fehérvár FC a bosnyák játékost.

A balszélsőként és csatárként is bevethető Kodro a fehérváriaknál az évek során 88 tétmérkőzésen 44 gólt szerzett, mindezek mellett pedig 9 gólpasszt is kiosztott. A 2023. augusztus 6-án lejátszott Fehérvár–FTC bajnokin kétszer is eredményes volt ellenünk, amikor 5-3-ra győztünk. Az aktuális szezonban ezen kívül betalált még a Puskás Akadémia, a Kisvárda, a DVTK, a Mezőkövesd és a Paks ellen is, 11 góljával a teljes liga legeredményesebb játékosa.

Legújabb labdarúgónk Bosznia-Hercegovina nemzeti csapatában eddig 15-ször léphetett pályára, két gólt szerzett. Címeres mezben 2017-ben debütált, számítottak rá a legutóbbi Eb-selejtezősorozatban is. A közelmúltban édesapja, Meho Kodro menesztése (a korábbi Barcelona-csatár volt a szövetségi kapitány) után viszont lemondta a válogatottságot.

Kodro érkezésével az OTP Bank Liga aktuális gólkirályát, Varga Barnabást és a jelenlegi legeredményesebb játékost is csapatunkban tudhatjuk.”

Emlékezetes, 2019 nyarán hasonló eset történt – ellenkező előjellel. Négy éve ugyanis a Fehérvár igazolta le a Fradi ukrán középpályását, Ivan Petrjakot. Akkor nagyjából egy szinten volt a két magyar élcsapat, a Ferencváros éppen azon a nyáron jutott be először az Európa-liga csoportkörébe.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt