Ez ám a világszám: olimpiai bajnokunk is részt vett a cirkuszfesztiválon!

Gyerekként mindannyiunkat elbűvölt a cirkusz világa, és felnőtt fejjel visszagondolva, mennyivel jobb lett volna abban az univerzumban folytatni az életünket, nem pedig a nagyok mindennapi taposómalmának cirkuszában. Az olimpiai bajnok Magyar Zoltán pár napra visszacsöppenhetett gyermekkorának mesevilágába, és nagyon élvezte. A napokban kétszáz világhírű artistaművész érkezett a fővárosba, azért, hogy között elkápráztathassa a magyar közönséget, a szakma legkiválóbb képviselőit, cirkuszigazgatóit, művészeti vezetőit a Fővárosi Nagycirkuszban. A XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon a kétszeres olimpia bajnok a szakmai zsűri tagja volt. A szervező, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. vezetője, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója, Fekete Péter kérte fel a volt tornászt a feladatra.

„Meglepett a megkeresés, úgy voltam vele, ez már nem az én világom, menjen inkább a Berki Krisztián, ha már mindenáron a tornaszövetségből kérnek valaki, de Fekete úr ragaszkodott hozzám, és végül meggyőzött.

Így utólag azt mondom, jól tette, és cseppet sem bántam meg, hogy annyira erősködött az igazgató, mert óriási élményben volt részem. A nézőtérről én kaptam a legnagyobb tapsot, ovációt a zsűri bemutatásakor, és nagyon jólesett.

Előzetesen nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz feladat lesz. Naponta kétszer kellett pontoznunk, s nagy viták voltak, de azért a nap végére megegyeztünk. Az értékelésnél figyelembe kellett venni a gyakorlatok nehézségét és a kivitelezést. Rengetegféle szám volt, de sok olyan is, amely az én sportágamhoz, a tornához hasonlított” – újságolta a Mandinernek Magyar Zoltán.

A XV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál nemzetközi zsűrije, a jobb oldalon alul Magyar Zoltán

Fotó: Facebook/Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál

Kevés állat

A Nemzet Sportolójának gyermekkorában a cirkuszi számok felében volt valamilyen állat, ám ma már az állatvédők miatt kevés az ilyen produkció. A budapesti cirkuszfesztiválon csupán egy papagájos és egy lovas attrakció volt. Vadállatok, medvék, elefántok és más egzotikus állatok már nem szerepelnek ezeken a versenyeken. A tornaszövetség elnökének hiányoztak is, de elfogadta, hogy manapság ez a trend. Helyettük voltak nyilazó mongol harcosok, zsonglőrök, repkedő akrobaták és artisták.

„Jó pár hasonló előadást láttam, ami hasonlít az én sportágamhoz, és mint megtudtam, a cirkuszban fellépők harminc százaléka volt korábban tornász, s a manézsban találták meg a számításukat a visszavonulásuk után. Ebből fakadóan sokan ismertek is engem korábbról”

– árulta el a MATSZ elnöke.

Fantasztikus előadásokat láthattak a nézők a fesztiválon /

Fotó: Facebook/Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál

Élmény és tanulás

Magyar, mint mondta, kisgyerekként volt legutóbb cirkuszban, akkor nagyon szerette és érdekelte ez a világ, de aztán ahogy felnőtt, messze került tőle. Bevallotta, most sokkal többet kapott ettől a fesztiváltól, mint várta. És sokat tanult is ez alatt a pár nap alatt.

„Például azt, hogyan kell foglalkozni a közönséggel, kiszolgálni a szünetekben is. Meg is beszéltem Fekete Péterrel, hogy elhívjuk a Fővárosi Nagycirkusz pár művészét fellépni a nagyobb nemzetközi versenyeink szünetébe. Bemutatnak majd trükköket a tornaviadalainkon.

Világszám, amit most itt előadtak. Felnézek rájuk, legalább úgy, mint kisgyerek koromban, lenyűgöztek az előadásaikkal.

Csak annyi hiányérzetem volt, hogy szívesebben láttam volna több állatos számot. Persze, tudom, elmondták a szervezők, miért van ez így, de talán lehetne találni kompromisszumot az állatvédőkkel. Mindenesetre megfogadtam, hogy ezentúl évente egyszer-kétszer el is megyek cirkuszba” – jelentette ki a tornászlegenda.

Budapesten vadásztak a cirkuszigazgatók

A 2024-es Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál a világ egyik legrangosabb cirkuszművészeti seregszemléje volt, amelyen a legsikeresebb nemzetközi produkciókkal mutatkoztak be az artistaművészek a világ minden pontjáról, s köztük Magyarország legjobbjai is láthatóak voltak. A fesztivál győzteseinek produkcióit január 20-ától láthatja a közönség a cirkuszban. Magyar Zoltán hozzátette, sok cirkuszigazgató is eljött a fővárosunkba, aki itt vadászott a különleges eladások után, hogy aztán leszerződtesse valamelyik művészt az idei évadra.

Fotó: MTI/Kovács Tamás