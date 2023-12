Volt szövetségi kapitány: Csak a magyarok lehetnek képesek megállítani Németországot az Eb-n!

Az Eb-sorsolásról és a német válogatott Európa-bajnoki esélyeiről nyilatkozott Lothar Matthäus a Bildnek. A korábbi Európa-bajnok és vb-győztes játékos, aki magyar szövetségi kapitány is volt, elmondta: az előző kontinenstornán nagy szerencséjük volt, hogy az utolsó csoportmérközésen 2-2-es döntetlent tudtak elérni a magyar csapat ellen, és így bejuthattak a nyolcaddöntőbe. Azt is felidézte, hogy Nemzetek Ligájában hazai pályán és idegenben sem tudták legyőzni a magyar válogatottat.

Szerintem a magyar a legerősebb ellenfél a németek számára

– fogalmazott Matthäus. Aki azt is elmondta, hogy a magyar csapat elmúlt pár évben folyamatosan fejlődött, és Szoboszlai Dominik, aki korábban Lipcsében is bizonyított, most már a Liverpoolt erősíti.

Szerinte Magyarország és Svájc fog majd megküzdeni a csoport második helyéért. Egyébként pedig úgy véli, Németországnak szerencséje volt a sorsolással.