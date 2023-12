Ünnepi ötletek, karácsonyi receptek magyar sztársportolóktól

Hegedüs Csaba, olimpiai bajnok birkózó: Húsleves, pulyka és bobájka – minden mennyiségben!

„Az ünnepi menü nálunk mindig egy kis libamájjal kezdődik, majd

ahogy minden évben, idén is jöhet a specialitás: a gyöngyöző, igen sötét, de elég tartalmas húsleves! S hogy mi kerül bele? Sorolom: először is egy jó öreg tik (ahogy nálunk, Vas megyében a tyúkot hívják), két fácán és két gyöngytyúk, amely mellett természetesen elmaradhatatlan a zöldség és a daragaluska.

Ennek főzését már december 23-án elkezdjük a feleségemmel, így szentestére gyönyörűen összeérnek az ízek. Fontos megjegyezni: az omlós húst külön szedve, tormával szoktuk fogyasztani. Nagy kedvencünk a pulykahús, amelyet Marcsikám, a feleségem sokféle módon szokott elkészíteni: előfordul, hogy egyszerűen csak megsüti, van, amikor gesztenyével tölti, ám idén ő is egy különleges változatot készít el: a pulykahúst először megpirítja, majd sütőzacskóba betekerve süti meg. Emellé a hagyományos köreteket fogyasztjuk: krumplisaláta, majonézes tojás és krumplipüré lesz még az asztalon. Ami a desszerteket illeti: Marcsika specialitása az úgynevezett keksztorta, amit szintén napokkal a karácsonyi ünnepek előtt elő kell már készítenie. A darált kekszbe (szigorúan jó vastagon!) citromkrémet tölt, ezt tekerccsé formázza, majd a hűtőbe teszi, amely december 24-re, estére szenzációsan összeáll. A karácsonyi desszertek közül természetesen kihagyhatatlan a diós és a mákos bejgli, de a család és az unokák kedvence a bobájka, amelyet a városi ember csak mákos gubaként ismer. Az alapanyagot általában Abaújszántóról szerezzük be: a kiflidarabokat megsütjük, nagyon sok mákot teszünk rá, majd mindezt forró, vaníliás tejjel öntjük le. Ami még különlegesebbé teszi ezt a desszertet, az a rengeteg mazsola, főleg az unokák miatt, akik így szeretik igazán. December 24-én én nyitom meg a szentestét, majd örömmel nézzük, ahogy a gyermekeink és az unokáink (a 17 éves Laura, a három és fél éves ikerpár, Csabi és Zétény, valamint a négyhónapos Olivér) csillogó szemmel bontják ki, tépik fel az ajándékokat. Kell egy nagyszülőnek ennél nagyobb boldogság?!”

Mi a nehezebb: olimpiát nyerni vagy kacsacombot sütni? Kemény Dénes karácsonykor megtudja...

Fotó: MTI/Czagány Balázs

Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya: Idén vizsgázik a sült kacsacomb!

„Ahogy az EU-s pénzek esetében, az idei esztendő mérföldkő lesz a mi életünkben is – már ami a karácsonyi menüsort illeti. Ugyanis most fordul elő először, hogy a halászlevet követően nem rántott hal lesz a második fogás, hanem az általam sütött kacsacomb. A halászlé különlegessége elsősorban abban áll majd, hogy sem tiszai, sem bajai módon lesz elkészítve, hanem kicsit mixeljük a két stílust. Lesz benne jó sok hal (a harcsa mellett rengeteg apróság is), az elmaradhatatlan belsőségek és a külön kifőzött gyufatészta. A halakat leszűrjük, majd külön tálba kitesszük, ám aki úgy szereti, a hallében tartva is elfogyaszthatja.

A kacsacombot úgy készítem el, hogy először a kérgét sütöm meg, majd magát a húst, ettől lesz igazán különleges íze, mellé párolt káposztát szolgálok fel. Igazából 25-én este derül majd ki, hogyan sikerült...

A sütemény a hagyományos diós és mákos bejgli lesz, amelyet nem mi készítünk, hanem megvásároljuk. Azt vettem észre, hogy míg tizenöt, húsz vagy akár harminc éve nem lehetett bejglit kapni, mert mindenki otthon készítette el, ma már megfordult a trend: egyszerűen nincsen idő e finomság elkészítésére, ezért a legtöbben megvásárolják. Így teszünk mi is.”

Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok vívó: Engedélyezett a hízókúra!

„Karácsonykor természetesen mindig összegyűlik a család, sajnos mot először fordul elő, hogy édesapám nélkül töltjük az ünnepeket... Idén a nővéremnél lesz az összejövetel, és a megállapodás szerint ő süt-főz, én pedig az édességekről gondoskodom. A menü a szokásos karácsonyi választék lesz: halászlé és borleves, én az előbbit részesítem előnyben. Azt még nem döntöttük el, hogy rántott hal vagy rántott csirke legyen-e a második fogás, de az biztos, hogy a „szokásos” sült krumpli mellett minden majonézes finomság megtalálható lesz az asztalon: cékla, kukorica és burgonya. Számomra ezek után jön a fő fogás, a sütemények, idén – a szokásos diós és mákos bejgli mellett – zserbóval és moszkauerrel gondoskodom arról, hogy senki se fogyjon le az ünnepek alatt. S persze, apukánk kedvencei, a hókifli és a diós patkó sem hiányozhat az asztalról... Elnézést, de a recepteket hétpecsétes titok őrzi, maradjunk annyiban: az ünnepek alatt örök fogadalmam, hogy engedélyezett a hízókúra, így biztos, hogy ebben az évben már nem állok már mérlegre!”

Szabó János (jobbra) nem csak a futballpályán, a konyhában is remekel

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szabó János, az őszi bajnok Paksi FC válogatott hátvédje: Ilyen lelkes kuktákkal sokkal könnyebb dolgom van!

„Ahogy minden évben, a karácsonyi halászlé elkészítése az én feladatom: december 24-én főzöm meg. S bár Pakson élünk, hosszú idő óta a bajai stílust részesítjük előnyben. Azaz: az alaplét, a tésztát és a halat is külön készítjük el, és külön is fogyasztjuk. Idén azért nem lesz olyan nehéz dolgom, hiszen remek kukta segíti majd a munkámat: hatéves kisfiam, Zétény segít majd a hagymapucolásban és sok egyéb apróságban. Párom, Kármen készíti a főételt, a sült kacsát, a különlegesség az lesz, hogy a köretet, a lila káposztát rétestésztába göngyöli majd.

Az idei karácsonyi menü újdonsága lesz, hogy desszert gyanánt idén először készítek olasz kalácsot, azaz panettonét.

A formát már korábban megvettem egy olasz konyhai eszközöket árusító boltban, és kétféle ízesítéssel készítem el: pisztáciakrémmel töltve illetve a gyerekek kandírozott gyümölccsel töltött kalácsot kapnak. A titka az, hogy elég sokáig (legalább három órán át) kell a tésztát állni hagyni, hogy utána könnyebben lehessen keleszteni és megsütni. Nagy örömünkre ennek a különlegességnek a díszítésébe már kétéves kislányom, Ella is besegít, úgy hogy elmondhatjuk: ilyen lelkes kuktákkal sokkal könnyebb dolgom van, másrészt a karácsonyi menü abszolút családi összefogással készül el!

Nyitókép: Hegedüs Csaba öröme – az étkészlet már megvan a karácsonyi menühöz! Fotó: MTI/Kovács Tamás