Itt az újabb doppingbotrány! – El is vették az Eb-ezüstöt a neves atlétától

2023. december 16. 12:19

Négyéves eltiltást kapott, és az Eb-ezüstérmétől is megfosztják a sportolót, mert tiltott szerrel bukott le. Másokat is megcsíptek most, 4 emberre összesen 17 év eltiltást szabtak ki a napokban. Íme a részletek!

2023. december 16. 12:19

Csisztu Zsuzsa Szerző követése

Az olasz atlétika sötét napja Az egyiptomi származású olasz gátfutó, Ahmed Abdelwahed doppingvétség miatt négyéves eltiltást kapott, és megfosztották az Eb-ezüstjétől, mert pozitív lett a doppingtesztje a meldonium nevű tiltott szerre. A 27 éves Abdelwahed a legismertebb név azok között, akiket az Athletic Integrity Unit (AIU), az atlétikát függetlenül ellenőrző testület december 14-én doppingvétség miatt eltiltással sújtott. Az olasz Ahmed Abdelwahed ünnepli a 2022-es ezüstérmét a müncheni atlétikai stadionban. Mára ettől az érmétől is megfosztották. (Fotó: INA FASSBENDER / AFP) A döntés értelmében a sportolót megfosztják Európa-bajnoki ezüstérmétől, és négy évre, 2022. szeptember 7-től visszamenőleges hatállyal eltiltják mindennemű atlétikai tevékenységtől, miután a meldonium nevű szívgyógyszer-hatóanyagra (!) a B-mintája is pozitív eredményt mutatott. Abdelwahed 2022. augusztus 19-én, a müncheni Európa-bajnokságon a férfi 3000 méteres gátfutás döntőjében a második helyen ért célba, és az ezt követően adott vizeletmintája a 2022. szeptember 6-án elvégzett elemzés során „kedvezőtlen analitikai eredményt” hozott. A következő napon értesítették a sportolót, és azonnali hatállyal ideiglenesen felfüggesztették a versenysporttól. A meldonium egy állóképesség-növelő szívgyógyszer-hatóanyag, amelyet a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA 2016 óta az úgynevezett mindenkor tiltott anyagok közé sorolva helyezett a doppinglistára, vagyis e szer jelenléte sem verseny-, sem felkészülési időszakban nem megengedett. Mi az a meldonium? Egy kutatás szerint a szer fokozza a sportolók állóképességet, és stabilizálja az idegrendszert, azaz bizonyos mértékig véd a stressz ellen. A Meldoniumot 1975-ben Lettországan fejlesztették ki, a volt szovjet köztársaság egyik laboratóriumában, és főként a Mildronate nevű gyógyszer összetevőjeként ismert, használják szívinfarktus megelőzésére és következményeinek kezelésére. Mielőtt a WADA úgy döntött 2016-ban, hogy tiltólistára helyezi, Ivars Kalvins, a meldonium feltalálója életműdíjat vehetett át az Európai Szabadalmi Hivatal 2015-ös ünnepségén. Érdekesség, hogy ez az anyag, amit a világhírű teniszező Marija Sarapova is évekig használt, majd később meg is bukott vele. A WADA a meldoniumot „metabolikus modulátornak” minősíti, és megállapította, hogy ez segíthet több oxigénnel ellátni az izmokat. A meldonium azért került tiltólistára, mert bizonyíték van rá, hogy a sportolók a teljesítményük javítása céljából használják – közölte akkor a WADA a Sarapova-üggyel kapcsolatban. A lebukott olasz akadályfutó, Abdelwahed ragaszkodott ahhoz, hogy soha nem használt meldoniumot, még azután sem, hogy a B minta elemzése megerősítette az A mintában talált eredményt. Idén januárjában adott magyarázatában azt állította, hogy a pozitív eset egy táplálék-kiegészítővel kapcsolatos biotranszformációs folyamat eredménye volt. Az AIU a sportoló biotranszformációs elméletét „nem specifikusnak és nagyon valószínűtlennek” minősítette, megjegyezve, hogy a meldonium több mint hét éve tiltott szer. A döntéssel egyben elvették Abdelwahed összes, a tavalyi Európa-bajnokságon és 2022. augusztus 19. óta elért eredményét. Az említett sportolón kívül több atlétát is szankcionáltak. A marokkói Samir Jouahert, a 2023-as rijádi maratoni bajnokot hat, a bolíviai Vidal Bascót négy, a kolumbiai John Tello Zunigát pedig három évre tiltották el.

Nyitókép: illusztráció, MTI Fotó: Balaton József

