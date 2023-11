Soha nem tapasztalt gondok gyötrik Marco Rossit

Ismert: az eddig remekül szereplő, a G-csoportot Szerbie előtt pontelőnnyel vezető magyar válogatottnak a november 16-i szófiai, és a november 19-i hazai találkozókon már csupán egyetlen pont is elég ahhoz, hogy 38 év után (az 1986-os világbajnokságot követően)

selejtezők nélkül kvalifikálja magát egy világversenyre.

Ám az elmúlt hetekben nem mindennapi sérüléshullám söpört végig az együttesen.

Willi Orbán még a Csehország elleni barátságos mérkőzésen szenvedett térdsérülést, Varga Barnabás a Debrecen elleni bajnokin dőlt ki, Fiola Attila (nem sokkal azután, hogy felépült bokasérüléséből), a Litvánia elleni selejtező után újra kidőlt, Botka Endrét az Újpest ellen, a szünetben le kellett cserélni, Dibusz Dénes – izomfáradtságra hivatkozva – nem csak a derbit, hanem a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-találkozót is kihagyta.

Ehhez jön hozzá, hogy Kalmár Zsolt sem játszott a Fehérvár legutóbbi bajnokiján (szintén bokasérülés miatt), a remek formába lendülő Sallai Roland a Topolya elleni Európa Liga-meccsen szenvedett izomszakadást (a vele készült helyszíni riportunkat itt olvashatják), míg az Union Berlinben szereplő Schäfer Andrást immár hónapok óta nélkülözni kénytelen Marco Rossi, mint ahogy a 10 hónapja térdszalagszakadást szenvedő Gulácsi Pétert is. Az RB Leipzig kapusával kapcsolatban legalább kedvező hír, hogy már kupameccsen védett az első csapatban, sőt be is került a válogatott legutóbbi, bővített keretébe.