Itt vannak az új szabályok: így lehetne kevesebb a lesnek ítélt gól a meccseken

Forradalmi változásokkal és innovatív megoldásokkal kezelné a sportágat ért kritikákat az International Football Association Board (IFAB), a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szabályalkotó testülete, amely több új szabály vezetését is kilátásba helyezte.

Egyes sajtóhírek szerint a következő szezontól bemutatkozna az ideiglenes kizárás, a reklamálások tekintetében a zéró tolerancia elve, ennek értelmében kizárólag a csapatkapitány kommunikálhatna a játékvezetővel, illetve egy új lesszabályon is dolgoznak a szakemberek.

Az újdonságok közül ezt övezi a legnagyobb várakozás, vannak olyan vélemények, miszerint a leshelyzetek újszerű megítélése jelentősen segítené a támadófutballt és a csatárok „munkavégzését”.

De miről is szól ez az úgynevezett Wenger-szabály, amelyet akár már a 2024–25-ös szezonban megcsodálhatnánk?

Mi változna a lesek megítélésénél?

A korábbi kiváló francia edző, Arséne Wenger, aki jelenleg a FIFA globális labdarúgó-fejlesztési vezetőjeként dolgozik, már évek óta hangoztatja álláspontját a leshelyzetek megállapításának elavultságával kapcsolatban. A lesszabály a közelmúltban a VAR-technológia (Video Assistant Referee) bevezetése ellenére is vitákat generált a futballszakértők és a szurkolók körében, valamint eredményezett vitás döntéseket.

Az IFAB honlapján is közzétett jelenlegi lesszabály szerint egy játékos akkor tartózkodik lesen, ha fejének, lábának vagy testének bármely része „közelebb van az ellenfél gólvonalához, alapvonalához”, mint az ellenfél két játékosa és a labda.

Az új szabály értelmében viszont már csak akkor lenne lesen egy játékos, ha az egész teste az ellenfél csapatának utolsó előtti védője előtt van. Wenger régóta hangoztatja, hogy szükség lenne a szabályváltozásra, és ha rajta múlna, már be is vezette volna a jelenleg kidolgozás alatt álló megoldást.

Ez lenne az új les: a támadó (sárga felsőben) minden testrésze a védő előtt

Fotó: 433/X

A viták megmaradnának

A 2011-ben a világ legjobbjának választott játékvezető, Kassai Viktor, aki manapság az Osztrák Labdarúgó Szövetségben (ÖFB) a játékvezetők képzési igazgatójaként dolgozik, a Mandiner kérdésére elmondta véleményét a kérdésben.

„Az IFAB november 28-án tartotta Londonban az előkészítő ülését, de információm szerint az új lesszabályról való egyeztetés nem volt a napirendi pontok között, elsősorban a tizenhatoson belüli kezezések megítélése és a büntetőrúgások elvégzése került fókuszba. A következő szezontól bevezetésre kerülő új szabályokról mindenesetre csak februárban születik majd végleges döntés. A sajtóban én is olvastam már róla, hogy szóba került a lesszabály Wenger-féle szempontok szerinti megítélése, de ettől a változástól még

ugyanúgy az asszisztensnek kellene döntenie, tehát vitás helyzetek így is lennének, csak a referenciapontok tolódnának el.

Játékvezetői szempontból nem lenne különösebb változás.

A VAR bevezetése megmutatta: az egyértelmű hibákat kiszűrtük, de a szürke tartományban továbbra is ott vannak a vitatott esetek. Mindig lesznek kétcentis, meg ötcentis leshelyzetek. Közel harminc éve én még lengettem olyan mérkőzésen, ahol az egyvonal lesnek számított. Akkor még inkább behúzták a leseket, aztán elindult a futball abba az irányba, hogy az egyvonal ne számítson lesnek, most meg már itt tartunk. Úgy látom, ez sem lesz gyors döntés, de nem is lehet, mert rengeteg szempontot kell mérlegelni. Ezt a játékot milliók játsszák, és nem csak a profikról van szó, az amatőrökről is, akik ráadásul sokkal többen hódolnak ennek a sportágnak. Nincs lehetőség a kísérletezgetésre. Az pedig, hogy végül mennyire válik be egy új szabály, csak a gyakorlatban derül ki” – tette hozzá a korábbi FIFA-játékvezető.

Munkában a játékvezető asszisztense Németországban

Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Kizárás és kizárólagos kommunikáció

A másik nagy újdonság, amely megosztja a futball világát, az ideiglenes kizárások bevezetésére vonatkozik. Érdekes módon az IFAB már 2017-ben jóváhagyta ennek a kezdeményezésnek az elindítását, de csak az alacsonyabb osztályokban. Most, hat év elteltével újra kísérleteznek vele. Az új szabály egy sárga és piros lap közötti büntetést jelentene, amely szerint akár 10-15 percig kizárható lenne egy játékos a pályáról.

Lukas Brud, IFAB-titkár szerint a játékosok durva szabálytalanságai hosszú távon komoly problémát jelentenek a labdarúgás számára.

„Folyamatosan vizsgáljuk, hogyan tehetjük még inkább támogatóbbá a játékszabályokat.

A tervezett kizárás nagyobb visszatartó erő lehet, mint a figyelmeztetés.

Emellett nagy az egyetértés a csapatkapitányok vadonatúj szerepét illetően is, a szabály értelmében innentől kezdve csak ők kommunikálhatnának a játékvezetővel.” – jelentette ki Brud.

A testület véget akar vetni azoknak a szinte minden mérkőzésen előforduló jeleneteknek, amikor a játékvezetőt üvöltöző játékosok támadják le egy ítélet után. Olyan szabályt akarnak életbe léptetni, amely szerint csak a csapatkapitány kommunikálhat a bíróval – ha a többi játékos is megteszi, figyelmeztetésben részesül.

Ahogy Kassai Viktor is említette, borítékolható, hogy akármilyen döntés is születik majd az új szabályokról, vitás esetek ezután is lesznek.

Ezeket még a technika térhódításával sem sikerült kiküszöbölni. Jó példaként szolgálnak erre a lenti videókon visszanézhető esetek, amelyek a Premier League idei szezonjában szeptember végén és november elején rendezett Tottenham–Liverpool (2–1) és Newcastle–Arsenal (1–0) találkozókon történteket elevenítik fel.

***

Előbb Diaz les miatt – tévesen – meg nem adott találatánál, majd Gordon győztes góljánál is belehallgathatunk a játékvezetők közötti kommunikációba egy kiélezett, óriási tömegek előtt zajló, komoly téttel bíró mérkőzésen. Ezek a jelenetek is rávilágítottak arra, hogy nagy nyomás alatt mennyire nincsenek könnyű helyzetben sem a döntéshozók, sem a játékvezetők. Mert akárhogy csűrjük-csavarjuk, bármennyire is szeretnénk kiiktatni a technológia támogatásával a hibát, a futballban az emberi tényező megkerülhetetlen. Akkor is, ha néha együtt jár egy (súlyos) tévedéssel.