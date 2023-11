Ha Szoboszlai gólja rakéta volt, ez egy „hiperszonikus” bomba – világrekord sebességű lövéssel robbant az elitbe az FC Barcelona labdarúgója

A keddi Bajnokok Ligája mérkőzés nem az FC Barcelona teljesítményéről marad emlékezetes, a katalán óriásklub ugyanis Hamburgban 1-0-ás vereséget szenvedett a Sahtar Donyeck együttesével szemben. A két csapat előző mérkőzésén azonban a Barca győzedelmeskedett, és ez a találkozó biztosan bevonul a sportág történelmébe, mégpedig egy ifjú labdarúgó egyik megmozdulása miatt.

Az FC Barcelona mindössze húszéves támadója, Fermín López ugyanis olyat tett, amit még senki

– legalábbis amióta a labdarúgásban pontosan mérik a lövések erejét.

A mérkőzés első félidejének vége felé egy támadás végén ugyanis finoman megtolta a labdát a védő mellett, majd jobb lábbal egy eddig sosem látott erejű lövéssel pókhálózta ki a bal felső sarkot. A hivatalos adatok szerint Fermín lövését követően

a labda sebessége elérte a 230 km/h-t,

és ezzel új rekordot ért el, hiszen ez volt az eddig mért legnagyobb erejű rúgás a futballtörténelemben. A 230km/h-s lövés ráadásul ráadásul közel 10 százalékkal szárnyalta túl a régi csúcsot.

Íme a gól:

De ki az a Fermín López?

A Barcelona új szuperfegyvere saját fejlesztés, hiszen a fiatal spanyol középpályás a klub híres utánpótlás-akadémiáján, a La Maísán nevelkedett játékosok legújabb generációjához tartozik, amelynek többek közt a 19 évesen 90 milliós értékű Gavi, Lamin Yamal, Marc Guiu valamint Ansu Fati és nem mellesleg a 17 éves magyar származású kapus Yaakobishvili Áron is tagja.

A 2003-as születésű jobblábas játékos alapvetően támadó középpályás, de szélső pozícióban is többször szerepelt. López idén nyáron került a Barca utánpótlásától a felnőtt csapathoz, és valósággal berobbant a legjobbak közé, hiszen a Bajnokok Ligájában 4 mérkőzésen játszott, és egy-egy gólt valamint gólpasszt jegyez (mindkettőt a Sahtar elleni meccsen érte el, ahol volt még egy meg nem adott fejesgólja is). De a bajnokságban is jól szerepel, 7 mérkőzésen kapott eddig lehetőséget, és annak ellenére, hogy jellemzően csereként áll be, kiválóan játszik, és már egy gólt is szerzett. Nem csoda, hogy

a Transfermarkt 300 ezerről egy csapásra 8 millió euróra emelte a játékjogának becsült értékét.

Fermín López pályafutása a Real Betisnél kezdődött, innen került az FC Barcelona utánpótlásához, ahol folyamatosan lépkedett feljebb a ranglétrán, majd 2022 augusztus 19-én aláírta első profi szerződését a klubbal. Ezzel a lendülettel pedig kölcsön is adták a harmadosztályú Linares együttesének, itt töltötte a 2022/2023-as idényt.

A fiatal játékos érthetően mellőzöttnek érezte magát, ennek ellenére kiválóan teljesített a Linaresnél, és ennek meg is volt az eredménye. A Barcelona vezetőedzője és korábbi legendás középpályása, Xavi meglátta benne a tehetséget, és a szezon végén betette az első csapat keretébe. López pedig úgy tűnik meghálálja a lehetőséget, és kiválóan játszik a nagyok között.

Itt egy összeállítás, amely kiválóan bemutatja Fermín López képességeit:

A „nagy lövők”, akiket a Barca játékosa maga mögé utasított: Heberson, Robben, Reid és Koeman

A legtöbben valószínűleg emlékeznek Szoboszlai Dominik szenzációs bombagóljára, amelyet az angol kupában a Leicester City-nek rúgott. Sajnos nem találtunk hitelesített adatot arról, hogy itt mekkora volt a labda sebessége, de egy becslés szerint nagyjából 107 km/h lehetett. Ezt persze fenntartásokkal kell kezelni, hiszen Szoboszlairól közismert, hogy a rúgásainak erőssége kiemelkedő a nemzetközi mezőnyben.

Fermín López 230 km/h-s lövése azonban még akkor is messze túlszárnyalta ezt, ha pontatlan a becslés. sőt, minden eddigi rekordot megdöntött, amióta létezik a lövések mérése. A régi csúcsot egy bizonyos Ronny Heberson lövése jelentette, aki a Sporting színeiben 210 km/h-s sebességgel rúgta meg a labdát. Őt Arjen Robben (190 km/h), Steven Reid (189 km/h), és Ronald Koeman (188 km/h) követik.

Az igazi rekordot nem a labdarúgás tartja – de mi az a Jai Alai, és mi köze Bud Spencerhez?

A labdás sportágak közt azonban még a dobogóra sem elég a labdarúgásban most mért 230 km/h-s repülési sebesség. A hivatalos és nem hivatalos adatok szerint öt sportágban is nagyobb a labda legnagyobb eddig mért sebessége. A sorrend pedig a következő:

Tollaslabda 493 km/h Golf 339 km/h Jai alai 302 km/h Squash 270 km/h Tenisz 251 km/h

Ezt követi tehát a labdarúgás. „Oké, de mi fene az a Jai alai?” – teheti fel a kérdést az olvasó. Az európában kevéssé ismert, eslősorban Floridában és Baszkföldön elterjedt sportág gyökerei az azték birodalomig nyúlnak vissza. A labdajáték a fallabda egy változata, de nem ütővel, hanem a kézre szerelt hosszú kosárszerű dobóeszközzel (cesta vagy xesta) és egy gumiból, műanyagból és kecskebőrből készült labdával játsszák.

A legnagyobb mért labdasebesség itt 302 km/h, egy labda pedig átlagosan 20 perc alatt elhasználódik.

A sport egyáltalán nem veszélytelen, épp ezért vezették be a kötelező sisakviselést. A sport nevének jelentése szó szerint „boldog ünnep”. A jai alai Bud Spencer és Terence Hill rajongói számára az „és megint dühbe jövünk” című filmből lehet ismerős, amelynek egyik jelenetében, amelyben az előbbi által megszemélyesített Charlie Firpo karaktere egy régi barátja, Jamon Serrano helyett szerepel és nyer egy jai alai versenyen.

Nyitókép: Pau BARRENA / AFP