Budapestre látogat az FC Barcelona korábbi világsztárja

Újabb jelentős eseménynek lehetnek szemtanúi azok, akik figyelemmel követik az FC Barcelona hivatalos magyarországi akadémiájának tevékenységét. A 2023-as év során számos jelentős programra hívhatta fel a hazai közvélemény figyelmét a Barca Academy Hungary, hiszen a tavasz folyamán a játékosai a világhíres La Masián szerepelhettek, az együttes újabb remek eredményeket ért el a Barca-akadémiák világbajnokságán, a nyáron pedig ismét sikeres nemzetközi tornát rendezett.

Az ősz sem marad eseménytelenül, sőt, igazán különleges eseménynek néznek elébe a Kánai úton.

A Barca Academy Hungary ugyanis vendégül láthat két nagynevű, a szakmájában méltán híres szakembert, akik november 9. és 11. között megismerkedhetnek a Budapesten működő tehetségközpontban zajló munka részleteivel.

A gyermekek fejlődését a Barca korábbi világklasszisai is nyomon követik

Fotó: fcbacademy.hu

Sergi Barjuán (a szurkolók által ismert nevén, Sergi) a Barca Academy sportigazgatója,

aki játékosként 1993 és 2002 között 267 mérkőzésen játszott az FC Barcelonában, három bajnokságot és két Spanyol Kupát nyert, valamint 56-szor pályára lépett a spanyol nemzeti csapatban.

Edzőként a gránátvörös-kékeknél az utánpótlásban dolgozott, majd a klub második csapatát vezette, Ronald Koeman menesztése idején pedig átmenetileg az első csapatot is. Bő egy évvel ezelőtt nevezték ki sportigazgatónak a Barca Academynél.

Bernat Villa Gorriz immár tíz éve dolgozik az FC Barcelona kötelékében. Három éven át Nigériában, majd négy éven keresztül Amerikában volt a helyi Barca Academy szakmai igazgatója, a nyáron pedig kinevezték a teljes amerikai és európai régió technikai igazgatójának.

„Megtisztelő, hogy az anyaegyesületünk ilyen magas rangú képviselői látogatnak el hozzánk. Ez is jól mutatja, hogy a Barcelona rajta tartja a szemét a lokális központokon, és ennek az alkalomnak is köszönhetően tovább erősödhet a közvetlen kapcsolatunk a klubbal. Akik rajonganak a Barcáért, azoknak nem kell bemutatni Sergit, emlékezhetünk rá, milyen fáradhatatlanul játszotta be a pálya bal oldalát labdarúgóként. Ugyanez a megalkuvást nem tűrő, fáradhatatlan karakter jelenik meg a sportvezetői mivoltában is. Biztos vagyok benne, hogy Akadémiánk minden tagjának és játékosának hasznos, tanulságos és felejthetetlen élmény lesz az ő és a régió szakmai igazgatójának, Bernat Villának a látogatása” – mondta el Balogh Barna, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója.

Nyitókép: fcbacademy.hu