Egyértelmű üzenet Magyar Pétertől: kiállt a béke mellett a képviselő-jelölt, kirúgták a pártból

Itt a bizonyíték: Magyar Péter nemrég még pont ugyanazt csinálta, amiért most Orbán Balázst perli
Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut.
Jól látható, hogy Magyar Péter nem tűr meg senkit a Tisza soraiban, aki nem támogatja a háború folytatását.
„Ha tiszás vagy, nem érthetsz egyet a Fidesz háborúellenességével! Ezt üzeni Magyar Péter azzal, hogy azonnal kirúgta a pártból Horváth Zoltán tiszás képviselő-jelöltet, miután az aktivista Budapest XV. kerületében, Újpalotán aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját” – olvasható Szarvas Szilveszter Facebook-bejegyzésében.
Az újságíró szerint ez maga a tiszás diktatúra.
Az eset után még furcsább, hogy Magyar Péter és az emberei minden alkalommal kikérik maguknak, ha háborúpártinak nevezik őket. „Peti, ha a háborúellenes petíciót nem lehet nálatok aláírni, akkor az nem más, mint háborúpártiság!” – fogalmazott bejegyzésében Szarvas Szilveszter.
Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP