Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter Fidesz Horváth Zoltán

Egyértelmű üzenet Magyar Pétertől: kiállt a béke mellett a képviselő-jelölt, kirúgták a pártból

2025. október 29. 15:06

Jól látható, hogy Magyar Péter nem tűr meg senkit a Tisza soraiban, aki nem támogatja a háború folytatását.

2025. október 29. 15:06
null

„Ha tiszás vagy, nem érthetsz egyet a Fidesz háborúellenességével! Ezt üzeni Magyar Péter azzal, hogy azonnal kirúgta a pártból Horváth Zoltán tiszás képviselő-jelöltet, miután az aktivista Budapest XV. kerületében, Újpalotán aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját” – olvasható Szarvas Szilveszter Facebook-bejegyzésében

Az újságíró szerint ez maga a tiszás diktatúra. 

Az eset után még furcsább, hogy Magyar Péter és az emberei minden alkalommal kikérik maguknak, ha háborúpártinak nevezik őket. „Peti, ha a háborúellenes petíciót nem lehet nálatok aláírni, akkor az nem más, mint háborúpártiság!” – fogalmazott bejegyzésében Szarvas Szilveszter.

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. október 29. 17:09
:-D még hatalomra sem kerültek, de már folynak a párton belüli leszámolások .... rákosiék csápolnak a sírjukban .. kádár örül ..
Válasz erre
1
0
Héja
2025. október 29. 17:02
Alig van jelöltjük, egyiket meg kirúgják... Szánalmas.
Válasz erre
3
0
Ízisz
2025. október 29. 16:22
Z. "Poloska fölszólította a DK-t, Mi Hazánkat, Kutyákat: álljatok mellém, vagy végetek! Vélemények 2025. október 29. - 15:59 Felkérem a DK, a Mi Hazánk és a Kutya Párt vezetőit, hogy haladéktalanul álljanak ki az orbáni hamisítás, hazugság és uszítás ellen! Ha nem teszik, akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének szerves részei vagy kiszolgálói. Legyen mindenki számára világos, hogy amelyik ellenzéki párt nem szólal meg Orbán és bűntársai videóhamisítási ügyében, amelyik ellenzéki politikus nem áll ki az ellen, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával akarja meghamisítani a TISZA politikusainak mondatait, az nem valódi ellenzéki párt vagy politikus, hanem Orbán Viktor és bűntársai hatalomban tartásán dolgozik. Most nem lehet sunyítani. Most elválik a szatellitellenzék a valódi ellenzéktől! - írta őrjöngését Magyar Péter." A náci diktátor kiadja a parancsot az alattvalóinak!!!💯😖❗
Válasz erre
5
0
Ízisz
2025. október 29. 15:51
Z "A mesterséges intelligenciával végzett elemzés szerint a felvétel digitálisan manipulált. Az MI-kutatóközpont elemzés kimutatta, hogy a tömeg mérete mesterségesen felnagyított, a képi elemek ismétlődő mintázatot mutatnak, és a határvonalak szabályosak, ami fizikai szempontból lehetetlen. A kutatóközpont szakvéleménye szerint a digitális manipuláció eszközei közé tartozik a tömegsokszorozás, a részletek utólagos módosítása és a „digitális ecset” hatás, amely a kép egészére egyenletes kontúrokat és lefedettséget ad. A kutatóközpont elemzése és a Photoshop Detector egyaránt a kép digitális módosítását állapította meg. A felvételen a Tisza-menet résztvevői látszólag nagy számban jelennek meg, a valóságban csak néhány ezren vettek részt a háborús menet útvonalán a tiszások. A kutatás eredménye egyértelmű: a háborús menetről készült kép nem tekinthető hiteles dokumentációs felvételnek, mivel a digitális eszközök segítségével a tömegjelenet vizuális hatása torzított." Ennyi 💯👎😖
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!