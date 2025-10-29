Egyértelmű üzenet Magyar Pétertől: kiállt a béke mellett a képviselő-jelölt, kirúgták a pártból

„Ha tiszás vagy, nem érthetsz egyet a Fidesz háborúellenességével! Ezt üzeni Magyar Péter azzal, hogy azonnal kirúgta a pártból Horváth Zoltán tiszás képviselő-jelöltet, miután az aktivista Budapest XV. kerületében, Újpalotán aláírta a Fidesz háborúellenes petícióját” – olvasható Szarvas Szilveszter Facebook-bejegyzésében.

Az újságíró szerint ez maga a tiszás diktatúra.

Az eset után még furcsább, hogy Magyar Péter és az emberei minden alkalommal kikérik maguknak, ha háborúpártinak nevezik őket. „Peti, ha a háborúellenes petíciót nem lehet nálatok aláírni, akkor az nem más, mint háborúpártiság!” – fogalmazott bejegyzésében Szarvas Szilveszter.

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP