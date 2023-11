Ez most nem szimulálás! – lesújtó hírt kapott Neymar Jr.

Felsorolni is nehéz és hosszú lenne, mennyi sérülés sújtotta a brazil klasszist sikerekben gazdag pályafutása során. Világosan kirajzolódik, hogy ahogy idősödik, egyre gyakrabban harcképtelen a 31 esztendős brazil. Nem tudni, bulizós, nem éppen élsportolóhoz illő életmódjának mekkora szerepe van abban, hogy gyakran kerül kényszerpihenőre, mindenestere a rehabilitációját, feltöltődését biztosan nem segítik a kicsapongásai, átvirrasztott éjszakái. Most lesz ideje átgondolni az életét, s eldönteni, képes-e még egyszer felépíteni magát, és harcba szállni az áhított világbajnoki címért.

Van-e visszaút, bírja-e még a teste?

Megműtötték Neymart, a brazil labdarúgó-válogatott sztárját, akinek október közepén szakadt el az elülső keresztszalag a bal térdében. A brazil sajtó információi szerint a 31 éves támadó operációja négy órán át tartott, és a sérült szalag mellett a porcot is operálta Belo Horizonte-ban Rodrigo Lamar, a nemzeti csapat orvosa. A játékos rehabilitációja legalább féléves lesz, de akár egy évig is eltarthat, így minden bizonnyal ki kell hagynia a jövő júniusi Copa Américát az Egyesült Államokban. A szaúdi bajnokságban szereplő al-Hilal klasszisa az Uruguay elleni világbajnoki selejtezőn sérült meg súlyosan, rövid időn belül már másodszor: februárban a bokáját kellett operálni, ezért az előző szezon második felében már nem is játszhatott a francia Paris Saint-Germain színeiben, mielőtt Szaúd-Arábiába igazolt.

„Ez egy nagyon szomorú pillanat, talán a legrosszabb. Tudom, hogy erős vagyok, de most nagy szükségem van a támogatásra. Nem egyszerű egy ilyen sérülés, majd a műtét, el lehet képzelni, mit érzek, hogy csak pár hónap után újra megsérültem”

– írta Instagram oldalán Neymar.

Általában csupa mosoly – láthatjuk-e még magas szinten játszani Neymart?

Fotó: AFP/Eitan Abramovich

Számos kiváló futballista esett át hasonló beavatkozásokon, s tért vissza ereje teljében. Neymar da Silva Santos Júnior esetében azért érdemes figyelembe venni, hogy a teste alaposan „elhasználódott” az évek során, megszámolni is nehéz, mennyi trauma érte. Azért tegyünk egy próbát! Kereken 10 éves európai karrierje során 38 sérülését, betegségét dokumentálták. A Transfermarkt adatbázisa szerint a legtöbbször a bokájával adódtak problémák, de a közelítő izma is gyakran rakoncátlankodott. Barcelonai sikerkorszakában (2013-2017) relatíve kevés egészségügyi problémája adódott a brazil Santostól érkező vékonydongájú cselkirálynak. Jellemző, hogy a leghosszabb kihagyása 32 napos (10 mérkőzéses) volt. A bajnoki címek és Bajnokok-Ligája győzelem után azonban ki akart lépni, törni Lionel Messi árnyékából, és bár jobb számokat produkált, mint a katalán klubban (közel 200 mérkőzésen 118 gól a 105-tel szemben, 77, illetve 76 gólpassz), a francia bajnoki címeket nem követték hangzatos nemzetközi sikerek sem a csapattal, sem egyéni szinten. Amikor a csúcsra érhettek volna, kikaptak a BL-döntőben a Bayern Münchentől 2020-ban. Azon a mérkőzésen is faragták a brazilt rendesen, aki „ráfaragott” a francia kalandra, mert a reflektorfénnyel egyenes arányosan „kezelésbe vették” az ellenfelek. Apróbb kihagyások után következtek a súlyosabb problémák, 2018 tavaszán 90 napra (18 válogatott és klub-találkozó) vált harcképtelenné lábfej-törés miatt. Mivel szó szerint taposták a gyepbe, ugyanez ismétlődött meg 2019 elején, amikor 85 napig (20 meccsen) nem játszhatott. Neymar elmúlt éveit a bokasérülések határozták meg, 2021-2022 fordulóján 73 nap (14 fellépés), idén – műtéttel színesítve – 130 nap (15 pályára lépés) maradt ki a pályafutásából. Jelen állás szerint, csak a szaúdi ligát tekintve közel 200 napig, 25 mérkőzésen nem számíthat rá klubja, az Al-Hilal.

Nem zsákbamacska

A virtuóz brazil labdarúgó eddig mindenhol megszolgálta az árát. Jelenleg is ő tartja az átigazolási világcsúcsot: 2017-ben 222 millió eurót (mai árfolyamon 86, 1 milliárd forintot) sem sajnált érte a Paris SG, amely 180-ért szerezte meg Kylian Mbappét. Annak idején az FC Barcelona is mélyen a klubkasszába nyúlt, amikor 2013-ban Európába csábította, és 88 milliót fizetett a Santosnak. A legújabb „vevő”, a szaúdi Al-Hilal sem fukarkodott, 90 milliót szurkolt le a párizsiaknak. Neymar ezzel

a világon összességében legtöbb pénzt megmozgató focista lett 400 millióval!

Bár egyszeri földi haladó számára felfoghatatlan, a profi futballban is kiemelkedő összegekről beszélünk, eddig minden állomáshelyén jó befektetésnek bizonyult. Az ugyanakkor jelenleg megjósolhatatlan, jó lóra tettek-e vele a szaúdiak, akik 2025 nyaráig érvényes szerződést kötöttek vele, s elképzelhetetlen luxust garantálnak a világsztárnak. 2,5 millió fontos (1,09 milliárd forintos) heti (!) fizetése is bicskanyitogató, pedig ezzel csak harmadik a listán Cristiano Ronaldo és Karim Benzema mögött „kullogva”. Az extra juttatások viszont eszementek: nagy pénz üti a markát, ha népszerűsíti Szaúd-Arábiát. Egyenesen kisebb vagyonokat kapna egy-egy győzelemért, eddig azért 3 győztes meccsért csak kapott annyit (240 ezer fontot, azaz 105 millió forintot), amennyiért egy átlagember egy egész életet ledolgoz. Na, de, hogy 8 darab luxusautóval is megajándékozták az arabok, akik gyakorlatilag egy fényűző, 25 szobás palotában szállásolják el szerény vendégüket, akinek kényelméről 5 tagú személyzet vonatkozik. S nehogy elfogyjon az összekuporgatott pénze, magánrepülő áll Neymar úrfi rendelkezésére, valamint, ha házon kívül tartózkodik, a szállodai és éttermi költségét is állja az al-Hilal. Nyilvánvaló, egyelőre csak viszi a pénzt a játékra jó ideig alkalmatlan brazil, aki után a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA kártérítést fizet. Ám, az egy évre jutó mintegy 7,5 millió eurós összeg alig fedezi egyhavi bérét...

Egy ólöröm a szaúdi Al-Hilal mezében az ázsiai Bajnokok-Ligájában

Fotó: AFP/Atta Kenare

Az új Pelé és a régi nóta

Neymar Jr-t hazájában már jó ideje az új Pelének kiáltották ki. A „Fekete Gyöngyszem”-nek azonban a nyomába sem érhet. A sportág egyetlen háromszoros világbajnoka, a 2022 decemberében elhunyt csodacsatár mindig a védelmébe vette „utódját”, aki azért tett le egyet s mást az asztalra. Győzelemre vezette Brazíliát a 2016-os riói olimpián, ami az egyetlen hiányzó címük volt a kék-sárgáknak. Neymarral nyertek Copa Americát is, a világbajnokságokon azonban háromszori nekifutásra sem jártak sikerrel. 2014-ben hazai pályán a negyedik lett a Selecao, amelyet az elődöntőben 7-1-re legázoltak a németek. Az ígéretesen menetelő brazilok ekkora már elvesztették Neymart, akit a negyeddöntőben úgy háton térdelt a kolumbiai Juan Zuniga, hogy lábra sem tudott állni, hordágyon vitték le, s véget ért a tornája. 2018-ban a legjobb 8 között a belgák, 2022-ben, szintén a negyeddöntőben a horvátok foszlatták szerte a dél-amerikaiak 6. vb-elsőségéről szőtt álmait. Talán – ha újra formába lendül – 2026-ban újra megcélozhatja a futballvilág legrangosabb trófeáját...

Akármit hoz a jövő, Neymar már történelmet írt: 128-szor lépett pályára a brazil nemzeti tizenegyben és 79 gólt szerzett. Utóbbi abszolút rekord egy olyan focinemzetben, amelynek mezében egykor Ronaldo, Romario, Zico, Bebeto, Rivaldo és Tostao ontotta a gólokat. És persze az eddigi gólkirály, Pelé, akinek hivatalosan 77-nél állt meg a számlálója (114 válogatott mérkőzésén 95 gólt szerzett, a FIFA azonban nem ismeri el hivatalosnak a klubok ellen vívott barátságos találkozókat), ebben az értelemben tehát felülmúlta a nagy elődöt. A kor- és versenytársai közül Lionel Messit azonban nem tudja. Korábbi barcelonai csapattársa a nyolcadik Aranylabdáját (a világ legjobb játékosának járó díjat) vehette át a minap, ez sohasem adatott meg Neymarnak. Kapva az alkalmon nem várt helyről kapott nem is annyira burkolt kritikát a brazil, akit elmarasztalt bulizós életmódja miatt, és állított szembe az argentinnal hazája államelnöke, Luiz Inácio Lula da Silva.

„Nem tartom lehetetlennek, hogy Messi brazil labdarúgók példaképe legyen. Harminchat évesen az Egyesült Államok bajnokságában futballozik, tavaly világbajnok lett, az idén pedig ismét megkapta az Aranylabdát. Messi pályafutása példaként szolgálhat a mai tizenhat-tizenhét éves brazil futballisták számára is.

Aranylabdát nyerni olyan klasszisok tudnak, akiknek életében a partizás, az éjszakába nyúló bulik nem játszanak főszerepet.

Ha nem mutatsz példát, nem sok hasznot hajtasz. Több mint húsz éve nem nyertünk világbajnokságot, és ha labdarúgóink nem képesek felfogni, hogy változniuk kell, komolyabban, felelősségteljesebben kell élniük, akkor még sokáig fogunk várakozni” – szúrt oda Lula.

Brazíliában persze sokan támogatják a klasszist, aki ha felépül és újabb gyermekre születése is észhez téríti, örömöt okozhat még népének.

A nagy pillanat: 2023 szeptember 8-án Bolívia ellen megszerezte a 78. gólját nemzeti csapatában, és egyedüli rekorder lett

Fotó: AFP/CARL DE SOUZA

Nyitókép: AFP/PABLO PORCIUNCULA