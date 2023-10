Bivalyerős szerb csapattal néz szembe a magyar labdarúgó-válogatott szombaton

Vlahovics nem játszik, de még így is nagyon erős a szerb csapat

A szerb válogatott kezdőkapusa Vanja Milinkovics-Szavics a jelenleg a Serie A 14. helyén szerénykedő Torino játékosa. A csapatnak nem megy túl jól mostanában, a legutóbbi öt mérkőzésükön két döntetlen és két vereség mellett egy győzelmet értek el, és utóbbi értékét is árnyalja, hogy a kieső helyen álló Salernitana ellen nyertek. A Torino 8 meccsen 9 gólt kapott eddig, ami azt jelenti, hogy Milinkovics-Szavicsnak meccsenként átlagban több mint 1 kapott gólja van, de az is igaz, hogy volt négy meccse (a Cagliari, a Genoa, a Verona és a Salernitana ellen), amelyeken nem kapott gólt. A szerb ezzel együtt kiváló hálóőr, de komolyabb támadósor azért zavarba tudja hozni – ahogy ezt a magyar válogatott is bizonyította legutóbb szeptemberben.

A szerb védelem közepén az Európa-liga győztes Sevilla rutinos játékosa Nemanja Gudelj szokott szerepelni, aki klubcsapatával jelenleg 14. a spanyol bajnokságban. Gudelj rendszeresen kezdőként játszik a csapatban, a maximális játékidő 75 százalékát játszotta le eddig és van egy gólja is az idei szerzonban. A rutinos, 31 éves védő nagyon kemény ellenfél, még ha a gyorsasága kopott is valamit az elmúlt években.

Mellette – ahogy a belgrádi meccsen is – a Red Bull Salzburg ifjú tehetsége, Strahinja Pavlovics kaphat szerepet. A 22 éves, 194 centiméteres kőkemény védő ellen szintén nem lesz egyszerű dolga Szoboszlaiéknak. Pavlovics szintén rendszeresen kezdő az osztrák bajnokságban, és klubcsapatában nem csak a védekezésben jeleskedik, hiszen eddigi nyolc mérkőzésén szerzett egy gólt és 2 asszisztot is jegyez.

A szerb védelem baloldalán a Werder Bremen játékosa, Milos Veljkovics szokott kezdeni. A 28 éves hátvéd a lehetséges 8-ból eddig 5 meccsen kapott bizalmat a klubjában, de kezdőjátékosnak számít a Bundesligában 14. csapatban, és csak egy fertőzés miatt hagyott ki meccseket. A hátvédenek idén egyébként van egy gólja is, és bár az elmúlt meccseken általában 6-os körüli értékeléseket kapott, azért kemény ellenfélnek számít.

A középpályán a szerb csapat egyik legtapasztaltabb játékosa Szergej Milinkovics-Szavics irányíthat, aki nyáron igazolt a Lazióból a szaúdi Al-hilalhoz, és a szezonban eddig kiválóan játszik, két gól és két gólpassz (valamint egy piros lap) is szerepel a neve mellett. A támadásban és védekezésben is kiváló középpályás bombaformában érkezik Budapestre – két gólját a legutóbbi mérkőzésén az Al-akhood ellen szerezte, nem csoda, hogy 9,9-es értékelést kapott a teljesítményére, de a többi meccsen is rendre 7-8 felett értékelik.

A spanyol bajnokság középmezőnyéhez tartozó Getafe 28 éves középpályása, Nemanja Makszimovics rendszeres kezdőjátékosa csapatának, és szinte minden meccset végig is játszott a szezonban, a formája azonban kissé ingadozó az elmúlt időszakban. Szintén kiváló formának örvend Mihajlo Radonjics, aki ugyan csak a meccsek felén kezdő a Torino csapatában, de így is szerzett már három gólt a szezonban, pedig a játékperceinek száma sem sok. Még nála is kevesebbet játszik a Juventus szélsője, a 30 éves Filip Kosztics, aki legutóbb ellenünk sem játszott túl jól, és ebben talán a mostani mérkőzésen is bízhatunk – Sallai roland azért jóval gyorsabb, mint a szerb játékos.

A 34 éves csapatkapitány, Dusan Tadics biztosan játszik majd, aki kiváló formában játszik a török bajnokságban. A Fenerbachce 10-ese nem fiatal, mégis kezdőként végigjátszotta a szezon eddigi nyolc mérkőzését és négy gólban is szerepet vállalt – kettőt előkészített, a másik kettőt pedig ő szerezte. A rutinos játékos rendkívül veszélyes ellenfél, ahogy ezt korábbi meccseinket is megmutatta.

A támadósor jobb oldalán Alexander Mitrovics kaphat játéklehetőséget, aki Milinkovics-Szavicshoz hasonlóan az Al-hilalban szerepel. A 29 éves csatár brutális formában várja az Eb-selejtezőt: 8 meccsen hat gólt rúgott és két gólpasszt adott eddig, nem lesz egyszerű dolga ellene a magyar védelemnek. A másik oldalon sérülés miatt hiányzik Dusan Vlahovics, a Milan támadója, Luka Jovics pedig nincs ott a keretben, ezért Petar Ratkov, a Red Bull Salzburg mindössze 20 éves támadója szerepelhet, aki nem sok lehetőséget kap kezdőként klubjában, azonban igyekszik élni ezzel és egy gólt is szerzett már az idei szezonban, ám a játékpercek hiányában azért bízhatunk.

Biztatóul azért idetesszük a szerbek elleni belgrádi győzelmünkről készült összefoglalót:

