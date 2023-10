Sallai Roland: Mindenki maximalista, mindkét meccset meg akarjuk nyerni!

„Mindenki maximalista, mindkét meccset meg akarjuk nyerni. Tudjuk, hogy ez nehéz lesz, hiszen a szerbek extra motivációval lépnek majd pályára, de fel fogjuk venni a kesztyűt. A célunk, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, ennek pedig fontos része ez a két találkozó” – jelentette ki a magyar labdarúgó-válogatott Doorstep sajtótájékoztatóján kedden délután az MLSZ telki edzőkozpontjában Sallai Roland.

A válogatott és a német Freiburg támadója úgy véli,

a szerbeknek biztosan nagyon fájt a magyar csapat belgrádi sikere, és vélhetően szeretnének revánsot venni ezért, de szerinte a magyarok készen állnak a feladatra és a Puskás Arénában a „12. játékos”, azaz a közönség segítségével győzelemre törnek.

A 26 éves futballista kiválóan kezdte az idényt klubjában, már négyszer is eredményes volt, és megjegyezte: bízik benne, hogy a szerbek elleni összecsapáson is gólt szerez majd, de természetesen szerinte is a válogatott sikere a legfontosabb. A sérült Willi Orbán hiányzásáról Sallai azt mondta, ugyan egy kulcsjátékost kell nélkülöznie a szakmai stábnak, de számos „extra futballista” van a keretben, akik megoldhatják a pótlását.