Sportközgazdász: Pozitívabb a közhangulat az olimpia kapcsán

Andrzej Duda, Lengyelország államfője szerdán bejelentette, hogy Lengyelország pályázik a 2036-os nyári olimpia rendezési jogára, ahol eddig csak Mexikó és Indonézia mutatta be hivatalosan a jelentkezését – olvasható az Infostart-on.

A lengyelek olimpiai pályázata

A sportközgazdász Dénes Ferenc szerint Lengyelország jó eséllyel pályázhat az olimpia megrendezésére, mivel egy meghatározó kelet-európai ország, gazdag sportmúlttal és komoly sportfejlesztésekkel az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor a legutóbbi tendencia szerint a világversenyeket általában metropoliszok nyerik meg, például Los Angeles 2028-ban, Brisbane pedig 2032-ben.

A gazdasági kérdésre válaszolva Dénes Ferenc úgy véli, hogy

méretben Lengyelország alkalmas lenne az olimpia megrendezésére, de a gazdasági helyzetét 13 év múlva nehéz megjósolni.

A szakértő azt is kiemelte, hogy az olimpia rendezésekor a nemzetközi politika is szerepet játszik, és a következő években az is befolyásolhatja, hogy Kelet-Európa vagy más régiók erősödnek-e a világpolitikában. A szakértő megerősítette, hogy ha egy város a kelet-közép-európai térségben olimpiát rendez, akkor utána legalább 50 évnek el kell(ene) telnie, mire egy másik régióbeli sikeresen pályázhat.

Jelenleg hivatalosan csak Mexikó és Indonézia pályázott 2036-ra, de spekulációk szerint más országok is érdeklődnek.

Magyarország és az Olimpia

Dénes Ferenc azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak érdemes lenne-e beszállnia a versenybe, azt mondta, hogy ezen „már túl vagyunk”.

Úgy véli, hogy már megindult felelős politikusokban, döntéshozókban egyfajta gondolkodás, aminek fontos kimenetele lesz, hogy a magyar társadalom partner lesz-e egy olimpiai rendezési pályázatban.

Személy szerint úgy érzi, a korábbi pályázattal ellentétben

most sokkal pozitívabb a közhangulat, és a kormányzat is kifejezetten jól kommunikál ez ügyben.

Azt is hozzátette, hogy:

Igen, érdemes arról elgondolkoznia a magyar társadalomnak, hogy belevágjunk-e egy ilyen hosszú pályázati procedúrába és esetleg később egy rendezési folyamatba”

