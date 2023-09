Magyar légiósok az európai kupaporondon – a BL-ben szereplő labdarúgóink sztárellenfeleket, a Fradi-játékosok pedig erős csoportot kaptak Monacóban

Amikor a feröeri KÍ Klaksvík a budapesti 3-0-jával kiejtette a Ferencvárost a Bajnokok Ligájából, az edzőnek, Sztanyiszlav Csercseszovnak egyből távoznia kellett. Azóta egy kicsit árnyalta a történteket, hogy a KÍ kiejtette a svéd bajnok Häckent, és a norvég Molde ellen is közel volt az újabb bravúrhoz.

Ez persze nem hozta magával azt, hogy Csercseszovot sűrű elnézéskérések közepette visszahívják, hiába sajnálkozott búcsúzóul, mondván: lehet, hogy döntőbe vitte volna a Fradit a Konferencia-ligában. Csercseszov felvetése jól hangzott, bár nem tűnt kifejezetten életszerűnek (hasonlóan korábbi mondatához, a vágyott Európa-liga-győzelemről). Egy biztos, a Konferencia-liga-csoportkör nélküle is összejött a Fradinak, méghozzá Máté Csaba dirigálása mellett összehasonlíthatatlanul látványosabb támadójátékkal.

Nagyon erős csoportba került a Fradi az EKL-ben

De nagy kérdés, hogy lesz-e még innen továbblépés. Elvégre Európa Liga-erősségű négyesben kap helyet a magyar bajnok a harmadik számú európai kupában: a Konferencia-liga-döntős olasz Fiorentina és belga Genk – soraiban a korábbi Fradi-légiós Paintsillel – közül kellene legalább az egyiket megelőzni a továbbjutáshoz. (A negyedik csapat a szerb Csukaricski.)

Ebben komoly segítséget jelenthet a Ferencvárosnak, ha a Genk és a Fiorentina túlságosan egymással lesz elfoglalva, és nem vesz tudomást a mieinkről. Erre azért mutatnak jelek, Erik Gerits, a Genk általános igazgatója például arra helyezte a hangsúlyt, hogy ez egy nehéz csoport, ha figyelembe vesszük, hogy itt van a Fiorentina. Az olasz klub egyik szurkolói oldala, a fiorentina.it viszont dicséretesen körbejárta a témát, még azt is megtudhatták az olvasói (Orosz Pál vezérigazgató nyilatkozatának szemlézéséből), hogy bizony a lila-fehér szín a Ferencváros számára különös súllyal bír. Csapatszinten ennyi magyar érdekeltségünk maradt az európai kupaőszre (szigorúan véve legalábbis, mert a magyar identitású, délvidéki Topolya SC az Európa-ligában fog szerepelni), szerencsére futballistaszinten annál több.

Magyarok az Európa-ligában

Az Európa Ligában például sor kerülhet magyar játékospárharcra is. Sallai Roland (Freiburg) és Sós Bence (Topolya) egymás ellen is megmérkőzhet, de a West Ham és az Olympiakosz miatt még a Freiburg továbbjutása sem lesz könnyű menet, nemhogy a Topolyáé, amely leginkább a tisztes helytállásban reménykedhet.

Bolla Bendegúz azzal, hogy a napokban a svájci Servette-hez igazolt, az EL-ben is kipróbálhatja magát, például José Mourinho Romája ellen. Kleinheisler László és a görög Panathinaikosz a Bajnokok Ligája előszobájáig jutott, de végül be kell érnie az Európa Ligával, amelyben a spanyol Villarreal és a francia Rennes remek erőpróbát ígér.

Az Európa Liga-győzelem egyik legnagyobb esélyese Szoboszlai Dominik klubja, a tavaly májusban még BL-döntőt vívó Liverpool. A TikTok világában hamar körbement, hogy micsoda eufóriát jelent az angol klubbal összekerülni. Hogy milyen sugárzó arccal ültek a sorsoláson az osztrák LASK képviselői, és mekkorát kiáltottak örömükben a belga Union Saint-Gilloise játékosai, amikor a repülőn ülve megtudták: a Liverpool is ellenfelük lesz.

Gulácsi, Orbán és Schäfer a legnagyobbak ellen küzdhet

Végül, de a legkevésbé sem utolsósorban egy kis Bajnokok Ligája! A német RB Leipzig legutóbb egy 7-0-s vereség után esett ki a későbbi aranyérmes Manchester City ellen a BL-ből, erre most egy csoportba került a két együttes (a szerb Crvena zvezda és a svájci Young Boys mellé). A magyar válogatott Willi Orbán (hacsak nem sérül meg) játszhat majd a City ellen, és reményeink szerint Gulácsi Péter is. Ez csak azért kérdés, mert Gulácsi sérülése után Janis Blaswich remekül védett (40 meccsből 14-et úszott meg kapott gól nélkül), Német Kupát is nyert a Leipziggel, amely épp a napokban hosszabbított vele szerződést.

Schäfer Andrásnak is meggyűlt a baja a sérülésekkel, nem elvárható, hogy alapember legyen a BL-újonc Union Berlinben, amely egy igazi világsztárral, az olasz védő Leonardo Bonuccival erősített a minap. Mindenesetre a magyar légiósnak nem akármilyen élmények juthatnak, hiszen a portugál Braga mellett a Real Madriddal és a Napolival is egy csoportba került az Union.

A futballvilág persze leginkább a Bajnokok Ligája halálcsoportjára (Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan, Newcastle) fog figyelni, de remélhetőleg a magyaroknak is jutnak nagy pillanatok.