„Vak tyúk is talál szemet! Különben is, eltörte a labdát! Legközelebb akkor írjanak róla, ha a BEK-döntőben is betalál! [A valóságban természetesen nagyon örülök Szoboszlai Dominik első Liverpool-góljának. Üvöltöttem is egyet. Nézem a meccseit, fantasztikusan játszik. Én úgy nőttem fel, hogy azon röhögcséltünk, hogy bár Kozma István a Liverpool játékosa volt, alig-alig játszott. Hajrá, Dominik, sok-sok millió magyarnak okozol nagy örömet és adsz önbecsülést!]”