Ezeket a képeket nézték több mint egymilliárdan Budapestről (VIDEO)

2023. szeptember 19. 19:04

Mérő Vera kedvéért is összefoglalták a szervezők újra egy videóban, hogy mit láthattak a helyszínen sok százezren, a világon pedig egymilliárdnál is többen Youhuun kívül is, ami látszólag sokaknak igen nagy örömet szerzett. Atlétikai világbajnokság mégegyszer töményen.

Olvastunk számos dicsérő mondatot, láthattunk szívmelengető és büszkeségre okot adó statisztikákat, hallhattunk Budapesthez köthető, sztenderdeket állító jelzőkről és büszkék lehettünk a nemzetközi Fair Play-díjra felterjesztett önkénteseinkre. Budapest kilenc nap alatt olyat vitt véghez, amelyet története során még soha. Épp egy hónappal ezelőtt, augusztus 19-én kezdődött a csoda, így örömmel idézzük fel, amit sokunkkal együtt oly nagyon szeretett a világ. Budapesti atlétikai világbajnokság 2023 – töményen!

