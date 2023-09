Több mint két hét telt el a budapesti atlétikai világbajnokság záróünnepsége óta. Még gyakran eszébe jut a vb?

Sokszor eszembe juttatják. Szerencsére a legtöbb helyről pozitív reakció érkezik. Nagyon jó volt megélni az elmúlt két hétben, hogy többször is megszólítottak a pékségben, az étteremben vagy épp a zöldségesnél, hogy megköszönjék az élményt, és elmondják, hogy nagyszerű volt, és remekül érezték magukat.

Elég sűrű év van ön mögött, hiszen tavaly május végén nevezték ki sportért felelős államtitkárnak, pár hónappal később pedig ön lett az atlétikai világbajnokságért felelős kormánybiztos.

A döntéshozók azt látták, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ építése és a szervezés kapcsán is csúszás van. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig úgy döntött, hogy rám bízza ezt a feladatot, megkért rá, hogy hozzuk be a lemaradást, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy erre az eseményre minden magyar ember büszke lehessen.

Ez így elmondva egyszerűen hangzik, de biztosan nem volt az.

A Budapest 2023 Nzrt. kilencvenegy százalékban állami tulajdonú cég, kilenc százalékban pedig a Magyar Atlétikai Szövetség volt benne. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a kormány közös döntése értelmében ez a cég felelt a világbajnokság megrendezéséért. A cég élén ekkor történt egy változás, kineveztük Németh Balázst elnök-vezérigazgatónak, majd Schmidt Gábor helyettes államtitkárral napokon keresztül ültünk az irodában, és azon gondolkodtunk, kiket nyerhetünk még meg Németh Balázs mellé.

A legfontosabb az volt, hogy olyan csapatot építsünk fel, amelynek tagjai jelentős szakmai tudással rendelkeznek. Megkerestük azokat a kollégákat, akik az elmúlt tizenhárom év hazai rendezésű nemzetközi sporteseményeinek szervezésében valamilyen szinten részt vettek. Most nagyon sokan örömmel, büszkeséggel gondolnak az atlétikai világbajnokságra, de egy éve még sok volt a kétely. Németh Balázst is győzködnünk kellett, mert az előjelek nem voltak jók. A legfontosabb az volt, hogy felépítsünk egy jó csapatot, utána pedig, hogy utolérjük magunkat, majd az, hogy a saját elképzeléseink szerint alakítsuk a világbajnokság rendezését. Tavaly szeptemberben még felállítottunk egy irányító testületet is, társelnöknek pedig felkértem Fürjes Balázst, valamint Gyulai Miklóst, és a szervezéssel kapcsolatba hozható minden fontos területről meghívtunk egy-egy vezetőt.

