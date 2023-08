Veszélyben Szoboszlai helye a Liverpool kezdőjében? – rekordösszegért igazolhat új középpályást a klub

Az átigazolási ügyekben mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Liverpool FC megegyezett a Brighton csapatával és a labdarúgó ügynökével az ecuadori középpályás, Moises Caicedo átigazolásáról. Az olasz újságíró értesüléseit mai sajtótájékoztatóján a 'Pool' vezetőedzője, Jürgen Klopp is megerősítette, ám azt nem tudta megmondani, mikor kerül sor az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra.

Az üzlet megkötéséhez ezek szerint az orvosi és a hivatalos dokumentumok aláírása szükséges.

A Liverpool egyébként a Chelseavel versengett a játékosért, és még csütörtök éjszaka is tartott a licit. A londoni kékek 100 millió eurót ajánlottak, de a Liverpool 10 millióval feléjük licitált, így végül brit átigazolási rekordot jelentő 110 millió euróért szerezheti meg a játékost.

FRISSÍTÉS: Időközben Fabrizio Romano és a SKY sports arról adott hírt, hogy a Chelsea mégsem mondana le a labdarúgóról, ezért a kékek és a vörösök licitháborúja tovább folytatódhat.

Érdekesség, hogy Klopp korábban, amikor Paul Pogba 2016-ban 100 millió euróért igazolt a Juventustól a Menchester Unitedben, kiábrándultan nyilatkozott a labdarúgás elüzletiesedésével kapcsolatban. „Amennyiben ez a labdarúgás, nekem nincs helyem benne, nem akarok ebben dolgozni” – mondta akkor a német, aki most, hogy szembesítették korábbi szavaival úgy fogalmazott: „Minden megváltozott. Hogy tetszik-e? Nem. De rájöttem-e, hogy tévedtem? Mindenképp. Így megy ez”.

Veszélyeztetné-e Caicedo szerződtetése Szoboszlai pozícióját?

A Liverpool ekkora az összegért biztosan nem a kispadra szerződteti az ecuadori játékost, viszont a Liverpoolnak hat középpályása is van jelenleg, azaz valaki biztosan hátrébb szorul majd. De veszélyezteti-e védekező és középső középpályás poszton egyaránt otthonosan szereplő Caicedo érkezése Szoboszlai Dominik helyét a Liverpool kezdőjében? A kérdés azért is jogos lehet, mert a felkészülési időszakban kiderült, hogy Jürgen Klopp a válogatottban és korábbi csapataiban is játszott támadó pozíciótól eltérő szerepkörben szeretné játszatni Szoboszlait.

A Liverpool edzője az úgynevezett 8-as poszton látja legjobbnak a magyar játékost, amely egy a védekezésben és a támadásban egyaránt szerepet vállaló középső középpályás szerepkört jelent.

Elvileg tehát Szoboszlai és Caicedo posztriválisok is lehetnének,

ám az ecuadori alapvetően védekezőbb típusú játékos, így a Liverpool 3-box-3 játékrendszerében valószínűleg a középső középpályásoknál egy sorral hátrébb szereplő bal oldali védekező középpályás poszton játszhat majd.

A Liverpool várható játékrendszere a 2023/2024-es idényre

Forrás: Hegedűs Henrik

A jobb oldali védekező középpályás posztján bérelt helye van a csapat egyik sztárjának, a nemrég csapatkapitány helyettesnek kinevezett Trent Alexander Arnoldnak, így itt csak az ő kiesése/pihentetése esetén kaphat más szerepet. A bal oldali védekező középpályás poszton jelenleg Thiago Alcántara mellett a mindössze 18 éves spanyol, Stefan Bajcetic és Curtis Jones szerepelhet. Thiago ugyan a rutinos, ám 32 évesen, sérülésekkel terhelten túl van pályafutása zenitjén, a spanyol még fiatal, Jones pedig eredetileg támadóbb szerepkörben játszik, akár a vele egyidős Szoboszlai posztján is szerepelhet, bár a magyarnál gyengébb játékos.

Caicedo biztosan jobb mindhárom említett játékosnál ebben a szerepkörben, legvalószínűbb, hogy direkt ide igazolta a klub.

Nem mellékes, hogy Szoboszlai Dominik univerzális játékosként számos egyéb poszton – jobb- és balszélsőként, támadó és védekező középpályásként, sőt akár centerként – is bevethető, így ha Caicedo játszana középen – aminek kicsi az esélye –, Klopp, aki így számos variációs lehetőséggel rendelkezik, találhat neki helyet a kezdőben.

Kloopp egyébként a napokban a felkészülési meccseken szerzett benyomásairól és a játékosokkal kacsolatos terveirről nyilatkozva úgy fogalmazott, „A fiatalok éltek a lehetőséggel, megmutatták magukat – már vagy egy hete mondtam nekik az öltözőben, hogy sok fiatal játékost láttam már a pályafutásom során, de ez a csoport valami egészen különleges...(..) ha ezek a fiúk a következő szezonban is főszerepet játszanak, akkor gondban leszünk, de a megfelelő időt meg is adjuk nekik. Domra (Szoboszlai) és Harveyra (Elliott) például nyilvánvalóan számítunk, ez teljesen egyértelmű”. A csakfoci.hu által idézett nyilatkozat és az, hogy a klub a magyar válogatott csapatkapitányával mutatta be a csapat harmadik számú idegenbeli mezét, mindenképp biztató lehet Szoboszlai számára.