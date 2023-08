Szoboszlainak van egy testrésze, amely egyáltalán nem átlagos méretű – a The Athletic cikke szerint ez lehet a titka

Szoboszlai Dominik kiválóan debütált a Liverpool otthonában az Anfield Roadon a Kerkez Milossal feláll Bournemouth ellen. A magyar labdarúgót a mérkőzés emberének is megválasztották, nem meglepő, hogy egyre több médium foglalkozik vele. A Nemzeti Sport vette észre a The Athletic elemzését, amely a magyar válogatott csapatkapitányának – csapattársai szerint is – kiváló rúgótechnikájával foglalkozik.

Szoboszlai korábban már több interjúban beszélt arról, hogy a rengeteg gyakorlás mellett a lábmérete is szerepet játszhat abban, hogy ilyen magas szintű lövőtechnikával rendelkezik. A magyar válogatott csapatkapitányának lába ugyanis meglepően kicsi a 187 centis testmagasságához képest, hiszen európai számozás szerint 41-es cipőt visel.

Természetesen nem Szoboszlai az egyetlen klasszis játékos ilyen testi adottságokkal, Puskás, Maradona, Sócrates, vagy épp a brazil világbajnok Roberto Carlos esetében is hasonló volt a helyzet.

Igaz, Puskás, a 39-es lábú Roberto Carlos és Maradona sem volt túl magas, a Sócrates viszont 190 centiméteresre nőtt, de ehhez megdöbbentően kicsi, 37-es lábméret párosult.

A cikkben játékos édesapját egy névtelen forrás azzal vádolja, hogy gyerekkorában a lábméreténél kisebb cipőt adott Szoboszlaira, hogy ne nőjön túl nagyra a lábfeje, de Szoboszlai Zsolt a lap kérdésére ezt határozottan cáfolta.

„Itt egy félreértés történt. Én azt vallom, hogy a gyerekek mindig akkora cipőt hordjanak, amekkora a lábuk. Szokás, hogy nagyobb cipőt vesznek nekik, hogy minél tovább jó legyen, de ez nem tesz jót a lábnak, mert a nagyobb cipő nem tartja a bokát, jobban csúszkál benne a láb, és ez lúdtalphoz, illetve egyéb problémákhoz vezethet. Ezért Dominik mindig akkora cipőt hordott, amekkora a lábmérete volt” – fogalmazott a játékos édesapja.

A The Athletic több szakértőt is megszólaltat a kérdésben, akik pro és kontra érveket is felsorakoztatnak.

Többségük szerint a lábméretnél jóval fontosabb szempont a megfelelő lövéstechnika tökéletesre csiszolása, a kezek, a lábak és a törzs megfelelő tartása lövés közben.

Példaként említik Cristiano Ronaldót és Ibrahimovicot, hiszen egyiküknek sem kicsi a lába, mégis kiválóan lőnek kapura. Vagy épp Kevin De Bruynet, aki jelenleg talán a legjobb rúgótechnikával rendelkező aktív játékos, pedig teljesen átlagos a lábmérete.

A skót válogatottal is dolgozó Shayne Murphy szerint három tényező határozza meg a rúgótechnikát, a támasztó láb bokájának rugalmassága, a csípőmozgás, és a két láb ereje, de úgy véli, a lábméret igenis számít. Megjegyzi, hogy a profi labdarúgók gyakran a lábméretüknél fél számmal kisebb cipőt viselnek, mert jobban tudnak rúgni, ha az feszül a lábukon.

A The Athletic cikke kiemeli, hogy a rúgótechnika minőségét a cipőméret mellett természetesen a tehetség és a rengeteg gyakorlás határozza meg, és persze profi technikai finomhangolás kell ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik rúgótechnikájának szintjét elérje az ember.