Ki nyer ma? Szoboszlai vagy Kerkez? Liverpool - Bournemouth 3-1!

Hosszú évek után ismét két magyar futballistáért szurkolhatunk a világ legerősebb pontvadászatának tartott Premier League-ben, ráadásul Szoboszlai Doninik és Kerkez Milos is hamar kulcsjátékossá nőtte ki magát!

Az első fordulóban a Mersey-partiak 1-1-es döntetlent értek el a Chelsea otthonában,

a magyar válogatott csapatkapitánya játékáról sok mindent elmond, hogy a kilencven perc alatt három poszton is remekül teljesített, a helyzetek kialakításában és a pontos passzok számában is kimagasló számokat hozott,

nem véletlen, hogy Jürgen Klopp egyenesen bestiának nevezte honfitársunkat!

A hét egyik legfontosabb liverpooli híre, hogy Alexis MacAllister és Szoboszlai mellé a klub leigazolta a stuttgarti Endo Vatarut (a japán be is került a szombati meccskeretbe), igaz, a Pool drukkerei közül többen is bevallották: nagyobb névre számítottak!

Kerkez Milost a West Ham ellen a mezőny legjobbjának választották Fotó: Getty Images

A még mindig csak 19 éves Kerkez Milos teljesítményéről mindent elmond: a West Ham United elleni hazai találkozón a mezőny legjobbjának választották, tökéletesen igazolva azt az állítást, amit a klub Twitter-oldalán előzetesen írtak róla: „This guy has so much energy”, vagyis „ennek a srácnak nagyon sok energiája van”.

Sokan azt gondolják: utoljára Király Gábor és Gera Zoltán volt az utolsó két magyar játékos, akik összecsaptak egymással az angol élvonalban. A magyar futball legendái azonban – mint ahogy a Gera Zoltánnal készített interjúban ezt meg is említjük – a Crystal Palace–West Bromwich Albion meccsen a Championshipben, azaz az a angol másodosztályban találkoztak.