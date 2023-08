Szoboszlainak és Kerkeznek is egyformán szurkolok majd szombaton! – Gera Zoltán a Mandinernek

Gera Zoltánról köztudott, hogy évekig a világ egyik legszínvonalasabb bajnokságában, az angol első osztályban öregbítette a magyar labdarúgás hírnevét, a West Bromwich Albionban (kétszer is), valamint a Fulhamben több mint 200 bajnoki mérkőzésen szerepelt. A jelenleg a magyar U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozó szakember készséggel állt a Mandiner rendelkezésére.

***

Kinek drukkol majd a meccsen? Vagy abszolút szakmai szemmel követi majd a fejleményeket?

Természetesen nagyon örülök, hogy újra több magyar játékos szerepel a Premier Leauge-ben. Izgalommal és kíváncsisággal várom a szombati Liverpool – Bournemouth öszecsapást, egyébként is nagyon szeretem az angol első osztály küzdelmeit.

Szurkolóként ülök le majd a tévé elé, és elsősorban azért szorítok majd, hogy Dominik és Milos is a saját posztján kiemelkedő teljesítményt nyújtson.

Gera Zoltán, a „Magical Magyar” hamar meghódította a Premier Leauge-et is Fotó: AFP/Adrian Dennis

Remekül kezdődött az idény mindkét magyar légiós számára, hiszen Szoboszlai Dominik a Chelsea ellen a legtöbb helyzetet alakította ki, míg Kerkez Milost a West Ham United elleni bajnokin a mezőny legjobbjának választották. Mire lehet képes a két játékos ebben a szezonban?

A kezdés minden játékos esetében rendkívül fontos. Két különböző karakterről beszélünk. A Liverpool a Premier Leauge és a világ egyik legerősebb csapata, egy teljesen más dimenzió, de Dominikot képesnek tartom arra, hogy stabil kezdő legyen.

Borítékolható, hogy többet kell majd védekeznie, és abban is biztos vagyok, hogy fizikailag is bírja majd az iramot.

Ez annak is köszönhető, hogy abszolút látszik a tudatosság a pályafutásában. Nagyon fiatalon külföldre került, először az osztrák Lieferingben, majd a Salzburgban szerepelt, a következő lépcsőfok a német Bundesliga és az RB Leipzig volt, ahol nem csak játékban, hnem fizikailag is megerősödött. Kerkez is hamar külföldre került, az olasz AC Milanhoz, számára remek ugródeszka volt a holland első osztály, és úgy gondolom, a Bournemouth-ban is kiváló helyre került. Ez a klub tökéletesen alkalmas arra, hogy tovább építse magát. Mindkét játékos esetében csak rajtuk múlik, hogy mire viszik, mennyire tudnak alkalmazkodni a körülményekhez, a semmi máshoz nem hasonlítható angol profizmushoz és futballkultúrához.

A két jó barát, Király Gábor és Gera Zoltán Angliában ellenfélként is találkoztak egymással Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szoboszlai és Kerkez már jó pár nappal a hétvégi mérkőzés előtt üzenget egymásnak. Amikor 2009-ben Crystal Place – West Bromwich meccsre került sor az angol másodosztályban, a hazaiak kapuját Király Gábor védte, amelyet ön (is) rohamozott. Tizennégy évvel ezelőtt is ment a froclizás meccs előtt?

Akkoriban még nem létezett közösségi média, így legfeljebb telefonon beszéltünk és ugrattuk egymást. Mindketten nagyon vártuk a találkozást, de a meccsen kizártuk a külvilágot, és csak arra koncentráltunk, hogy a saját csapatunk szerepeljen eredményesebben. Utána persze, jó érzés volt, hogy két magyar futballista is megölelhette egymást egy angol bajnoki mérkőzés lefújását követően...

Nyitókép: Gera Zoltán ma már az U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozik Fotó: MTI/Kovács Tamás