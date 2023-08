Szoboszlai Dominik újra a Liverpool kezdőcsapatában! Liverpool - Darmstadt 3-1 ÉLŐ KÖZVETÍTÉS!

A két csapat a következő összeállításban kezd a Prestonban, majdnem telt ház előtt rendezett összecsapáson:

Liverpool FC: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, McAllister, Gakpo – Mo Szalah, Diogo Jota, L. Díaz

SV Darmstadt 98: Schuhen – Zimmermann, Riedel, Klarer – Holland, Mehlem, Nürnberger, Karic – Manu, Hornby, Honsak

KÖVESSÉK FIGYELEMMEL ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNKET!

78. perc

Az újdonsült darmstadti csapatkapitány, Holland villan egyet: addig tologatja a labdát, amíg lövőhelyzetbe kerül, végül a bomba alig száll mellé!

75. perc

A darmstadti cserekapus, Alexander Burnst okoz meleg perceket a saját kapuja előtt: addig, addig totojázik, amíg Scanlon megzavarja, a labda végül Darwin Núnez elé kerül, aki a védőkbe bombáz.

71. perc

A Bayern München ellen is remekül beszálló Ben Doak ezúttal a darmstadti védőket bolondítja meg kicsit, majd a középre tett labdát Luis Díaz rontja el.

65. perc

A Pool tehetséges cseréje, Elliott 18 méterről szúrja rá, a labda éppen, hogy elzúg a bal oldali kapufa mellett.

62. perc

Díaz viszont a pályán maradt, és majdnem újabb gólt szerez! A kolumbiai légiós Cimikasz beadása után trükköz kicsit, majd pár dekázás után lő, Schuhen bravúrral üti szögletre a kabdát.

61. perc

Dominik ezzel a remek mozdulattal búcsúzik a meccstől, miután Jürgen Klopp hatos cserére szánja el magát...

60. perc

SZOBOSZLAI GÓLPASSZA! Honfitársunk remek szögletét Luís Diaz szenzációs mozdulattal sarkazza a felső sarokba! Liverpool – Darmstadt 3-1!

58. perc

Zúg a taps a lelátón, miután Szoboszlai határozottan szereli ellenfelét a félpályánál.

54. perc

A félpályánál csen labdát a Darmstadt, a csereként beállt Stojilkovic centerezését Van Dijk menti szögletre. A beívelés után meleg pillanatok a Liverpool kapuja előtt, Konaté labdavesztése után Alisson előbb Mehlem, majd az ugyancsak a szünetben pályára lépő Schnellhardt lövését tisztázza!

47. perc

Alisson tökéletes ütemben lép ki a kapujából és fejjel tisztáz a darmstadti támadók elől.

SZÜNET UTÁN

45+1. perc

Hornby 18 méteres szabadrúgása Szoboszlai fejéről vágódik szögletre, a korner után Holland életerős lövése zárja le az első félidőt.

43. perc

McAllister fordul villámgyorsan kapura, 22 méterről lő, ez a labda is fölé megy.

41. perc

Szoboszlaié a mérkőzés első sárga lapja! Honfitársunk a félpályánál csúszik be ütemtelenül és kaszálja el Klarert.

38. perc

McAllister kitűnő helyzetbe hozza Luis Díazt, a kolumbiai életerős lövése alig vágódik kapu fölé!

35. perc

Díaz elől csak becsúszva tud menteni Schuhen, a labda Gakpo elé kerül, aki alig ível a kapu fölé.

34. perc

Nürnberger ível át egy szabadrúgást a túloldalra, a középre fejelt labdát azonban magabiztosan húzza le Alisson.

32. perc

Nürnbergert szereli keményen McAllister, a labda Szalahtól Gakpo elé kerül, a holland löketét üggyel-bajjal hárítja Schuhen.

Szoboszlait néha két darmstadti sem tudta megállítani Fotó: Getty Images

27. perc

Szoboszlai első villanása: a kaputól 18 méterre vesz át egy labdát, középről tüzel, Schuhen magabiztosan fogja a kísérletet.

24. perc

Villámgyors Gakpo-Díaz-Jota–összjáték után utóbbi kerülne helyzetbe, de a lövés pillanatában elcsúszik...

18. perc

Eseménydús meccs! Egy darmstadti szöglet után Zimmermann elé kerül a labda, a védő egy pattanás után tüzel, a labda alig kerüli el a kaput.

14. perc

Diogo Jota felvágása után Robertson ível előre egy szabadrúgást, a kifejelt labda Szoboszlai elé kerül, aki kapura lő, a labda egy védőről pattan szögletre. Alexander-Arnold beívelése után elmúlik a veszély...

10. perc

Igazi gálameccs: szépít a Darmstadt! Manu remek labdával ugrtaja ki Honsakot, és Szoboszlai korábbi, lieferingi csapaatársa magabiztosan helyez a hálóba. Liverpool – Darmstadt 2-1!

8. perc

Ilyet már láttunk ezen a meccsen! Ismét Szalah szereli figyelmetlen védőjét, begurítja a labdát, amelyet Diogo Jota kényelmesen emeli a hálóba. Liverpool - Darmsatadt 2-0!

5. perc

És meg is van a liverpooli vezetés! Szoboszlai szögletét Robertson csúsztatja tovább, a labdát végül Mo Szalah kotorja a hálóba. Liverpool – Darmstadt 1-0!

4. perc

Szalah csen el egy labdát, a játékszer Diogo Jota elé kerül, aki fölé bombáz.

1. perc

A Liverpool kezdi a Chelsea elleni főpróbát, Szoboszlai rúgja hátra a labdát. Jelentjük: a Poolnál találtak egy olyan mezt, amelyen helyesen szerepel a magyar játékos neve...

A játékosok már pacsiznak, miután felhangzott a You Never Walk Alone.

Nyitókép Az FC Liverpool abszolút esélyes a német Bundesliga-újonc, FC Darmstadt ellen! Fotó: MTI/AP Danial Hakim