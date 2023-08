Szoboszlai a középpontban: a Liverpool ellenfelei kiemelt figyelmet fordítanak a magyar játékosra

Szoboszlai Dominik eddig a szezon mindkét bajnokiját végigjátszotta a Liverpoolban: Jürgen Klopp már a Chelsea ellen lejátszott mérkőzés után ekkor áradozott a most nyáron 70 millió euróért, az RB Leipzigtől megvett középpályás produkciója láttán.

Nem véletlen, hiszen a debütáló mérkőzésen kilenc párharcából hatot megnyert (mindezt úgy, hogy mindössze kétszer szabálytalankodott), emellett 78 százalékos pontossággal passzolt (37 átadásából 29 volt sikeres), a harmadik legtöbb labdaszerzés is az ő nevéhez fűződött, ebből öt az ellenfél térfelén történt.

Jürgen Klopp Szoboszlairól: „Az általa mutatott teljesítmény, amióta Liverpoolban van, nagyon-nagyon jó”

Mindemellett Klopp azért is nevezte „Szörnyetegnek” a magyar játékost, mert egy mérkőzés alatt három poszton is szerepelt; ezzel kapcsolatban a német szakember meg is jegyezte:

A mai, modern futballban alapkövetelmény, hogy a játékosok sokoldalúak legyenek, ezzel együtt Dominik bemutatkozása több mint biztató volt, sok örömünk lesz még benne!”

Szoboszlaira már most hallgatnak a társak Fotó: AFP/Daniel Roland

Úgy tűnik, Klopp mester remek jósnak bizonyult, hiszen Szoboszlai Dominikot a Bournemouth elleni hazai mérkőzésen már a mezőny legjobbjának választották, nem véletlenül.

Kiharcolt egy büntetőt (ebből szerzett vezetést Mohamed Szalah), majd a harmadik Pool-gól előtt lőtt hatalmas bombáját Neto kapus csak kiütni tudta, az érkező Diogo Jota pedig könnyedén vágta hálóba a labdát. Természetesen a Liverpool vezetőedzője ezt követően sem fukarkodott a dicsérő szavakkal:

„McAllister kiállítása után ugyan kicsit vissza kellett fognunk, hiszen úgy érezte, még több ereje van. Két hatosunk közül az egyik volt, mindenhol feltűnt, rengeteget futott, szóval kicsit vissza kellett húznom, de az általa mutatott teljesítmény, amióta Liverpoolban van, nagyon-nagyon jó.

A befejező képességeit eddig még nem tapasztalhattuk, de valószínűleg a jövőben gyakran láthatjuk.”

A Newcastle 20 év után jutott be a BL csoportkörébe

A hétvégén a Liverpool a Newcastle otthonában lép pályára, magyar idő szerint vasárnap 17.30-kor – ezen előzmények után több mint meglepő lenne, ha nem Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban.

Azért is lesz kuriózum ez a meccs számára, hiszen az átigazolási időszakban a szaúdi tulajdonba kerülő Szarkák kitartóan ostromolták őt, sokáig úgy volt, hogy a St. James' Parkba szerződik, azonban a Liverpool végül az utolsó pillanatban előzte be őket, és fizette ki Lipcsének a 70 millió eurós vételárat.

Arról nem is beszélve, hogy miután Eddie Howe lett a Newcastle menedzsere (2021 novemberében nevezték ki a szakembert), szűk két év alatt látványosan javult a csapat teljesítménye: 2022 tavaszán még a kiesés elkerülése volt a cél, a tavalyi szezonban azonban – az idény egyik bombameglepetését okozva – a negyedik helyen végeztek a Premier League-ben, és ezzel pontosan húsz év után jutottak el az európai futball legrangosabb mezőnyébe, a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

Darwin Núnez és Kirean Trippier újra összecsaphat a St. James' Parkban Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

Tökéletesen jelzi a klub körüli hangulatot, hogy a bravúr kiharcolása után a klub legendája, Alan Shearer (aki pályára lépett és gólt is szerzett a Ferencváros elleni, 1996-os UEFA Kupa-mérkőzésen az Üllői úton) a következő üzenetet küldte Eddie Howe-nak: „Köszönöm, hogy elérted a csapattal a legjobb 4-et, a Bajnokok Ligáját. Köszönöm, hogy visszaadtad a régen elfeledett bizsergető érzést, hogy irányításoddal a Newcastle olyan csapattá vált, amelynek játékosai addig hajtanak, amíg csak a lábuk és a szívük viszi őket. Köszönöm, hogy a városba visszatért az élet, a szurkolók ismét mosolyognak, és oly sok év keserűség után ismét bízhatnak valamiben.”

Az idei szezonban tovább folytatódott a menetelés: Eddie Howe a „retrónak” minősülő, 4-3-3-as felállást favorizálja, ebben a hadrendben söpörték le az Aston Villát (5–1-re), és csupán minimális különbséggel kaptak ki a bajnok Manchester City otthonában (0–1-re), tehát

a Newcastle önbizalommal felvértezve fogadhatja majd a Liverpoolt!

A Mersey-klubbal kapcsolatos legfontosabb információ (persze, Szoboszlai Dominik személyén túl), hogy bár már több fórum megírta már, Jürgen Klopp mégis cáfolta: a Szaúd-Arábiába, az Al-Ittihaddal hírbe hozott Mohamed Szalah semmilyen körülmények között nem eladó!

„Ő nélkülözhetetlen nekünk, és az is marad, a mi szempontunkból tehát nincs miről beszélni” – jelentette ki a szakember.

Nyitókép Jürgen Klopp és Szoboszlai Dominik // Fotó: Getty Images