„Magyarország csodálatos! Az emberek, a stadion, a verseny, minden!” – nagyon jól érzi magát nálunk a világbajnok kanadai kalapácsvető

Pályafutása legnagyobb pillanatának nevezte a budapesti atlétikai világbajnokságon elért győzelmét Ethan Katzberg. A még hazájában is alig ismert, és kinézete alapján jóval idősebbnek tűnő, de mindössze 21 éves kanadai kalapácsvető augusztus 20-án egy egyéni rekordot jelentő 81.25 méteres dobással megnyerte a kalapácsvetés döntőjét, amelyben honfitársunk, Halász Bence bronzérmes lett.

A fiatal kanadai atléta érthető módon extatikus állapotban nyilatkozott a győzelmét követően.

„Természetesen rettenetesen boldog vagyok, hisz ez az első világbajnokságom,

erre készültem mentálisan és fizikálisan is. Tudtam, hogy már az első dobásnál oda kell tennem magam, és ez szerencsére sikerült is” – fogalmazott az ifjú sportoló. Katzberg elmondta, tisztában volt vele, hogy ellenfelei igaz veteránok, akik tudják mit csinálnak, és már elsőre nagyot dobnak. Állítása szerint a harmadik dobásnál érezte, hogy mindent bele kell adnia, és sikerült is neki.

„Hogy ez-e a pályafutásom legboldogabb napja? Naná, persze, hogy ez. Nem is kérdés, hisz első világbajnokság, egyéni és országos csúcs, világbajnoki cím, úgyhogy elképesztően boldog vagyok. És büszkévé tettem Kanadát is, csodálatos érzés!” – tette hozzá. Elmondta, nagyon sokat köszönhet az edzőjének és a körülötte lévő orvosi stábnak, mert az ő tapasztalatuk is kellett a sikerhez.

„Magyarország egy csodálatos hely. Az emberek, a stadion, a verseny, minden.”

– mondta a kanadai világbajnok amikor az Eurosport riportere arról kérdezte, hogy érzi magát nálunk.

