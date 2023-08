„Bevallom, hogy a selejtezőn éreztem magam a legcudarabbul, ott valóban kicsit retteg az ember, mert ott csak kiesni lehet, az egy szükséges rossz. Már a szó is olyan csúnya magyarul, hogy »selejt« -ező, pedig mindenki , aki ott elindult, rengeteg munkát végzett el és a sportág kiemelkedő alakja.

Szóval, örültem, hogy elsőre megvolt szint, a 78.13 és mehettem a másnapra koncentrálni” – meséli Bence a vb nyitányáról. A bemelegítőpályáról kis golfkocsikon hozzák át a döntősöket, így történt ez Bence esetében is, akit nagyon furcsa érzések jártak át, ahogy beérkezett a stadion „gyomrába”.

Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében a budapesti atlétikai világbajnokságon. (Photo by David Ramos/Getty Images)

„Az utolsó »call roomhoz« érkezve hatalmas feszültség volt bennem,

hallottam a stadion morajlását, végigfutott rajtam a hideg, ahogy beláttam az egyik bejáraton a tömött nézőtérre. Megérezve ezt, valami olyan erő kezdett bennem összpontosulni, amivel készen álltam arra, hogy elővegyem azt a gyilkos hozzáállást, amit erre a napra tartogattam.

Én alapvetően egy vidám fickó vagyok, nekem általában az jön be, ha vidámabb a hangulatom verseny előtt, de most nem volt mód a viccelődésre, mert minden erőmet és koncentrációmat úgy igyekeztem összerakni, hogy már elsőre valami nagyot dobjak. Én 79 körüli eredményre számítottam, de nagyon örültem, hogy közelebb voltam a 81-hez, mint a 80-hoz”.

Sérülések, betegségek, mélypontok – innen jöttek vissza

Halász Bence, aki 2019-ben Dohában már nyert világbajnoki bronzérmet, és ismeri a nagy világversenyek légkörét, mégis nagyon hálás az edzőjének, Németh Zsoltnak – a korábbi világbajnoki ezüstérmes kalapácsvetőnek –, hogy ő annyira nyugodt tudott maradni, ami neki is segített a holtpontokon. „Hihetetlen volt látni, ahogy Maca (Németh Zsolt beceneve – a szerk.) nevetgélve jár fel, alá, és amikor megkérdeztem, hogy izgul-e, akkor is azt mondta, hogy »miért izgulnék«?. Igazából elképesztő mélypontjaink voltak idén. A sérülések, a betegségek, amelyekből ki kellett jönnünk bizonyosan nagyon megerősítettek minket, de bevallom, visszatekintve, még egyszer ezt az évet nem csinálnám végig.

A vállammal olyan gondok voltak, hogy akadtak pillanatok, amelyek egészen kilátástalannak tűntek. Az utolsó másfél hónapban kezdtem csak érezni, hogy összeállnak a részletek,

és hogy az a rengeteg elvégzett munka, ahogy könnyítjük az edzéseket végül méterekben fog jelentkezni a végén. Szóval nem csak arról van szó, hogy az edzőm, a mestereim nagyon tudják mi kell a felkészítésemhez, de hatalmas önbizalmat ad a közös munkánkba vetett hitük” – mondja a szakmabeliek szerint is kitűnő dobókészségekkel és nagyszerű versenyzési képességgel megáldott magyar kalapácsvető.

Amikor kitértünk arra, hogy későbbi ezüstérmes Nowicki egyik, egy centivel nagyobb dobása nem bosszantotta-e a verseny során, érdekes válasszal állt elő a Dobó SE kitűnősége: „Nem annyira az, minthogy

a lengyelek – nem a versenyzők – megóvták életem legnagyobb, amúgy korábban érvényes 81,02-es dobását, mert szerintük kiléptem. Valójában a cipőm orra, ami felhajlik érhetett hozzá a dobókör peremének széléhez. Nem tudom ezt hogy elemezték ki, de vélhetően van egy videós csapatuk, amelyik csak erre állt rá.

A végeredményt végül is nem befolyásolta volna, mert hiába lett volna 81,02-je Nowickinek és nekem is, a második legnagyobb dobása egy centivel nagyobb volt, így övé lett volna az ezüst mindenképpen. Persze szerettem volna azért, ha megvan az egyéni legjobbom, így csak a szezonban dobtam meg a legjobbamat.”

Halász Bencét az egész atlétikai stadion közönsége ünnepelte bronzérme után. (Photo by David Ramos/Getty Images)

A ma korán ébredő, de rendkívül fáradt Halász Bence látszólag a legjobb formaidőzítést hozta: „Ma sajog a testem, de csak azért, mert tegnap az utolsó porcikámmal is küldtem a kalapácsot.

Minden sejtem akarta a nagy dobást, és ilyenkor olyan tartalékok is felszabadulnak, amiről nem is tudunk, hogy vannak, de utóbb a kiürülésüket megérezzük.

Viszont az is nagyon nagy tapasztalás, hogy megbeszéltük az edzőimmel és a családommal, hogy életem talán legnagyobb nyomását viseltem el, ennél hatalmasabb elvárással már nem nagyon fogok találkozni sem olimpián, sem más világversenyen” – mondta Halász Bence, aki ha röviden is, de már magához tudta ölelni a szeretteit. „A stadionon kívül tudtunk összefutni röviden a családommal, az első ölelést a párom kapta és családtagjaim, de még várat magára, hogy igazán kibeszéljük mit is éltem, éltünk át az ünnepi vasárnapon.”

Szóba került, hogy miért volt fontos számára, hogy a közönség ne ütemes tapssal biztassa a dobásai alkalmával. „A kalapácsvetésben minden a ritmus. El kell kapni a tökéletes ritmust, amit belülről diktál az ember magának, és ugyan nem sokat hallottam a külső ingerekből a dobásaim alatt, mert fókuszban voltam, de szerettem volna kizárni minden esetlegesen szokatlan tényezőt. Arról nem is beszélve, hogy

az az üdvrivalgás, amit a dobások után és a zászlós körsétámkor kaptam, örökre belém égett és felejthetetlen marad”

– zárta értékelését a 26 éves Halász Bence, aki

ma 17.40-perctől a NAK Medál Plázáján ünnepélyesen is átveheti a bronzérmét, s aki bizonyára örömmel fogadja majd az ottani ütemes tapsot. Aki szeretné, annak a szervezők lehetővé teszik, hogy a tegnapi napra szóló jeggyel is elmehessen megnézni az éremátadó ceremóniát,

vagyis érdemes már 17.40-re érkezni a mai versenyek kezdete előtt.