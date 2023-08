Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb 8-asa. 

Anglia-szerte és a nemzetközi szakportálokon is a látványosan berobbanó magyar játékos, Szoboszlai Dominik nevét tanulgatják gyors ütemben a labdarúgás szakírói. Ahogy beszámoltunk róla, egyre több értékelés, elemzés és rácsodálkozás tárgya a magyar válogatott csapatkapitányának eddig mutatott teljesítménye. Épp ezért az egyik legelismertebb hazai szakembert,

Hegedűs Henriket, a Ferencváros vezető adatelemzőjét kértük meg, hogy segítsen megértenünk a Szoboszlai-titkot és azt, milyen értékek és adatok támasztják alá Dominik berobbanását már a Premier League felkészülési szakaszában.

A 8-assal játszó magyar játékos mezszámához illeszkedve 8 témakörre bontottuk a legfontosabb elemzési területeket, ezeket vizsgálta meg mélységükben Hegedűs Henrik.

1. SZOBOSZLAI POSZTJA

Szoboszlai Liverpoolban elfoglalandó posztja láthatóan más lesz, más lehet mint amit a Lipcsében vagy a válogatottban játszik. Kérdés, hogy melyik lehet számára a legvalószínűbb pozíció, és vajon állandósul-e ez majd Jürgen Klopp keze alatt.

A Liverpool középpályáról 2023 nyarán már távozott Jordan Henderson, Fabinho, James Milner, Naby Keita és Alex Oxlade-Chamberlain –idézi fel Hegedűs Henrik, aki szerint Thiago Alcantara kora (32), sérülékenysége, és a Liverpool játékrendszerváltása (4-3-3-ról 3-box-3) is amellett szól, hogy ha marad is a Liverpoolban, alapember már akkor sem lesz a csapatban. Épp ezért jelen állás szerint hat játékos van versenyben három középpályás posztért: Szoboszlai, Mac Allister, Curtis Jones, Harvey Elliott, Stefan Bajcetic és Thiago – véli a szakember.

2. A JÁTÉKRENDSZER

Mi is az a 3-box-3 felállás a Liverpoolban?

„Az úgynevezett 3-box-3 formációt Pep Guardiola vezette be a Premier League-ben a tavalyi szezonban, és várhatóan így játszik majd a Liverpool is az előttünk álló idényben. A lényege, hogy labdabirtoklás esetén 3 középső védő mellett 4 középpályás (2 védekező, 2 támadó) játszik a háromfős csatársor mögött” – emelte ki a taktikai rendszer fontosságát Hegedűs Henrik.

A Liverpool várható játékrendszere a posztriválisok feltüntetésével 2023/2024

Forrás: Hegedűs Henrik

3. AZ ÁLLANDÓSÁG

Mi kell ahhoz, hogy Szoboszlai a kezdőcsapat tagja legyen?

Arról, hogy Szoboszlai mely posztokon bevethető, ő maga beszélt a Liverpool TV-nek érkezésekor.

Tudok mindkét oldalon támadó középpályásként játszani, tízesként, bevethető vagyok a pálya közepén és a széleken is”

– mondta a játékos, de ezen posztok egy része csak a Lipcsében használt 4-2-3-1-ben értelmezhetőek, a Liverpoolban a jobb vagy a bal oldali támadó 8-as poszt jöhet számításba – idézte fel az adatelemző, aki szerint

a várható felállást elnézve látszik, hogy amennyiben Szoboszlai jó teljesítményt nyújt, akkor nagyon biztos helye lehet a kezdőcsapatban, hiszen igazából nincs is természetes posztriválisa.

„Henderson és Fabinho távozása miatt Curtis Jones egy sorral hátrébb került a felkészülés során, és várhatóan ő játszik majd bal oldali 6-osban, és ide lehet csere Bajcetic és Thiago is, hozzátéve, hogy tulajdonképpen bármelyikük bevethető Szoboszlai posztján is, de az már egyértelmű visszalépés lesz a csapat támadópotenciálját illetően. Lássuk akkor a posztokat!

Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb 8-asa.

A Bundesliga tavalyi szezonjában 90 percre vetítve 27,6 labdaérintése volt a támadó harmadban – ez több, mint amennyit bármely Liverpool középpályás produkált. Ez egyben azt is jelenti, hogy Szoboszlai nem a támadások felépítéséért, hanem azok befejezéséért, a helyzetek kialakításáért felel, és ebben senki sem volt nála jobb a Bundesligában: tavaly 90 percenként 5,52 lövőhelyzetet alakított ki a csapattársak számára Lipcsében. Ő maga a támadások másodi hullámában érkezik, a lövései ennek megfelelően 61%-ban a tizenhatoson kívülről érkeznek. Ez Liverpoolban egyébként lehet előny és hátrány is a számára” – fogalmaz Hegedűs Henrik.

Szoboszlai Dominik az előszezonban megrendezett Liverpool - Leicester City összecsapáson 2023. július 29-én, Szingapúrban. (Photo by Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Forrás: (Photo by Suhaimi Abdullah/NurPhoto)

A Ferencváros adatelemzője kiemelte, hogy a Liverpool tizenhatoson kívüli lövéseinek száma (db) és aránya (%) 2017 óta folyamatosan csökken, 40%-ról egészen 28%-ra esett vissza. Ez megfelel a klubnál magas szinten zajló adatelemzései folyamatnak és a világtrendeknek is, hiszen egy-egy lövés xG értéke drasztikusan csökken, ahogy közeledünk a kapuhoz. Ezért – egészen mostanáig – a Liverpool nem is nagyon igazolt olyan játékost, akinek jó lenne a távoli lövése, most viszont rögtön kettőt is, hiszen

Szoboszlai mellett Mac Allister is kimondottan sokat vállalkozik a tizenhatoson kívülről (a lövései 63%-ban). A két játékos rúgótechnikája egy új fegyver lehet a Liverpool támadójátékában,

de mivel alapvetően szembe megy a klub játékkoncepciójával, így nem biztos, hogy tényleg így is lesz – hangsúlyozza a szakember.

Szoboszlai Dominik a Bayern München elleni előszezonos mérkőzésen a szingapúri Nemzeti Stadionban. 2023 augusztus 2-án. (Photo by Suhaimi Abdullah/NurPhoto)

Forrás: (Photo by Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

A felkészülési meccsek során – némileg váratlanul – Szoboszlai inkább bal oldali támadó középpályásként szerepelt a jobb oldal helyett. Ennek két oka lehet: egyrészt ebből a pozícióból jobban tudja használni az átlövéseit,

másrészt a jobb oldalon Trent-Alexander és Mo Szalah is direkt játékot játszik, aminek egyenes következménye a több labdavesztés, amit az itt játszó középpályásnak kell kontrollálni, és ebben Mac Allister jobb, mint Szoboszlai. A bal oldali 8-as ugyanakkor hagyományosan az a poszt a Liverpoolban, amely masszívan kiveszi a részét a támadások felépítéséből, így Szoboszlai szerepköre is módosulhat, mélyebbre kerülhet a Lipcsében látottakhoz képest – részletezte az adatelemző.

4. A LABDÁVAL TÖRTÉNŐ JÁTÉK

Mekkora erény lehet Szoboszlai labdával történő játéka a Liverpoolban?

Hegedűs Henrik szerint amennyiben mélyebbre kerül a vörösöknél a Lipcséhez képest, Szoboszlai passzkészsége mellett előtérbe kerül a labdavezetése is. A Bundesliga tavalyi szezonjában csak négy játékos vezette hosszabban (méter) vagy gyakrabban (db) a labdát, mint Szoboszlai, aki 384 labdás megindulással és összesen 4,403 méter labdavezetéssel zárta a szezont.

Ami a munkabírását illeti, a 90 percre vetített futásteljesítménye 10,8 km volt tavaly a Bundesligában, amivel szintén a legjobbak között volt.

Szoboszlai Dominik labdás képességei is kimagaslóak.

Forrás: (Photo by Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

5. A FIZIKUM

Dominik szezon elején mutatott kiváló fizikai teszteredményei Jürgen Koppot is lenyűgözték. De vajon segít-e ez neki abban, hogy amolyan jolly-joker pozícióba kerülhessen a Liverpool középpályáján?

„A Premier League-ben csak fizikálisan top szinten lévő játékosok tudnak jól teljesíteni. Szoboszlai a Red Bull csoport játékosa volt 16 éves korától, így a játék fizikai aspektusát, és – a Liverpoolnál kiemelten fontos – letámadást magas szinten elsajátította.

A Bundesliga tavalyi szezonjában Szoboszlai 11. lett a 90 percre jutó sprintek rangsorában,

képes magasan, dinamikusan labdát szerezni, enélkül nem lehetne a Liverpool játékosa. Ez, és a kiemelkedő játékintelligenciája

segít neki abban, hogy az előszezonban 18 szabad labdát gyűjtött be, emellett pedig 11 megelőző szerelése volt (az adatok még a hétfő esti, Darmstadt elleni meccs előttről valók - a szerk.) Ez utóbbi a Liverpool kiemelt fegyvere, hiszen ezek a labdaszerzések a letámadásokból, és a passzsávok helyes zárásából adódnak, vagyis ezek tulajdonképpen labda, és nem ember ellen vívott párharcok, emiatt nem fizikai képességeket, hanem taktikai képzettséget és játékintelligenciát (a játék várható irányának olvasási képességét) mutatnak” – fogalmaz a szakember.

Szoboszlai Dominik a Leicester elleni felkészülési mérkőzés előtti edzésen Szingapúrban.

Forrás: (Photo by Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Kulcskérdés, hogy Szoboszlai kivívja a kezdőtagságát,

mert a klub csereemberei, mint például a tavalyi szezonban Milner, Jones vagy Elliott, állandóan változó körülmények között és változó posztokon játszanak, ez pedig csak azoknak a játékosoknak az erénye, akiknek nincs igazán kiemelkedő képessége, Szoboszlai viszont nem ilyen – teszi hozzá Hegedűs Henrik.

6. A FEJLŐDÉS TEMPÓJA

A Bundesligában Szoboszlai hihetetlen fejlődési mutatókat produkált, de kérdés, hogy a Premier League-ben fokozható, vagy fenntartható-e a fejlődés üteme.

A világ labdarúgásában a „Bundesliga-tax” bevett kifejezés lett az elmúlt évtizedben. A kifejezés arra vonatkozik, hogy a Bundesligából igazolt játékosok teljesítménye kissé vagy drasztikusan, de többségében egyértelműen visszaesik a Premier League-ben – mondja a szakember. Az adatelemző ismerteti, hogyan alakult az elmúlt évek nagy igazolásainak teljesítménye a várható gólok (xG) és várható gólpasszok (xA) mutatói tekintetében:

Jadon Sancho: 0.66 —> 0.28, 58% visszaesés

Kai Havertz: 0.51 —> 0.43, 16% visszaesés

Luka Jović: 0.72 —> 0.65, 10% visszaesés

Christian Pulisic: 0.48 —> 0.49, 2% növekedés

Timo Werner: 0.81 —> 0.61, 25% visszaesés

Joelinton: 0.57 —> 0.27, 53% visszaesés

„Szoboszlai számára intő lehet a Premier League-be szintén a Lipcsétől érkező Timo Werner vagy Naby Keita esete, de akadnak pozitív példák is, mint Sadio Mané vagy Thiago Alcantara, bár az ő esete is összetett. Alcantara a Premier League-ben világklasszis teljesítményt nyújtott a középpályán, ugyanakkor játékpercekben meg sem tudta közelíteni azt a szintet, amit a Bundesligában elért, ahol több, bőven 2000 játékperc feletti szezonja is volt. Liverpoolban viszont folyamatosan csökkent a játékpercei száma: 1857 (2021), 1538 (2022) és 1254 (2023), ami részben a kora, részben a liga magasabb igénybevétele, és az azzal járó sérülések a magyarázat” – fogalmaz Hegedűs Henrik, aki azt is kiemeli, hogy

Szoboszlai Bundesliga-karrierje egy komoly sérüléssel indult, a 2020/2021-es szezonban 5 hónapot kényszerült kihagyni.

Az elmúlt két szezonjában viszont mindössze egyetlen meccsen hiányzott sérülés miatt a Lipcsében,

miközben az elérhető játékpercek (9,180) 64%-ban a pályán volt (5,832). Ennél több időt csak Willi Orbán, Christopher Nkunku és Josko Gvardiol töltött a pályán.

7. A FEJLŐDÉS IRÁNYA

Miben kellene, ha lehetséges még fejlődnie Szoboszlai Dominiknek, hogy igazán eredményes legyen a PL-darálóban?

Hegedűs Henrik szerint a befejezések tekintetében van lehetősége előrelépni a magyar válogatott csapatkapitányának, sőt, mivel a Liverpool szintjéről beszélünk talán kénytelen is lesz fejlődni e téren.Szoboszlai az elmúlt két szezonban lejátszott 91 meccsén 38 gólban vállalt szerepet gólszerzőként vagy előkészítőként, ami 0,41-es meccsátlagot jelent.

Szoboszlai Dominik a Bayern München elleni felkészülési mérkőzésen.

Forrás: SUHAIMI ABDULLAH / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A szakember szerint ebben segítségére lehet az is, hogy a klasszisát elsősorban a helyzetteremtési képessége mutatja:

tavaly a Lipcse legjobb embere volt 161 helyzet kidolgozásával, de ha ebből kivesszük a rögzített játékhelyzeteket, akkor is 99-szer hozta helyzetbe a társakat,

aminél csak a Chelsea-hez távozó Nkunku (132) teljesítménye volt jobb. Az nyilván magától értetődő, hogy minél jobb játékosokat hoz valaki helyzetbe, annál jobb lesz a gólpassz mutatója is, így az Liverpoolban emelkedhet.

Ha az előkészítéseket illetően a teljes ligát nézzük, Szoboszlai ott is a legjobbak között volt azt vizsgálva, hogy hány támadás felépítésében vett részt, amely lövéssel zárult.

Joshua Kimmich (199), Jamal Musiala (181), és Jude Belingham (176) mögött a negyedik helyen végzett 163-as mutatóval, aminek megoszlása is egyenletes játékprofilt mutat: 49-szer ő maga lőtt kapura, 48-szor a társakat hozta lövőhelyzetbe, 66 alkalommal pedig részt vett abban a passz-szekvenciában, amiből a lövés megszületett – ismerteti a részleteket a Ferencváros elemzője.

8. ÚJ KÉPESSÉGEK, „SKILLEK”

Kell-e Szoboszlainak új képességeket szereznie, hogy az új pozícióban sikeres legyen?

Hegedűs Henrik úgy fogalmaz: „ami a fejlődési lehetőséget/kényszert illetti, a liga játéksebességéből kiindulva az biztosan

kulcskérdés lesz, hogy milyen hatékonysággal tud majd Szoboszlai megfordulni az ellenfél kapujának háttal felvett labdáival, különösen, ha több feladata lesz a támadások felépítésében, mint korábban.

Ebben elsősorban az fog segíteni számára, ha alapvetően el is kerüli ezeket a helyzeteket, és félig nyitott testtartásban (half turn) veszi át a labdákat. A játék különböző szakaszai különböző testtartásokat (body orientation) igényelnek, ez határozza meg, hogy a játékos milyen előnyt tud szerezni önmagában a testpozíciójával, illetve azzal, hogy eközben milyen irányban néz”.

A támadók – így Szoboszlai – esetében is kiemelten fontos, hogy a játékos az átvételkor úgy fedezze a labdát, hogy az első érintésével minél könnyebben, gyorsabban folytatni tudja a támadást. Ezért fontos minél magasabb szinten megtanulni azt, hogy a játékos ne háttal vegye fel a labdát, mert így ugyan talán jobban tudja fedezni (cserébe a látótere jelentősen beszűkül), de biztos, hogy sokkal lassabban tud folytatódni a támadás.

Ezért fontos, hogy a középpályás „félfordulattal” vegye át a labdát, miközben látja maga előtt a játékteret, és eközben ne egyik vagy másik kapu irányába nézzen. Ez a képesség különösen 6-os poszton, illetve a támadások felépítése során fontos.

– mondja a szakember.