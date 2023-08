A Liverpool FC hivatalos videó-csatornáján gyűjtötte össze Szoboszlai látványos megmozdulásait - VIDEO

Az azonban mégis érdekes, hogy már a Leicester elleni felkészülési mérkőzés után

a Liverpool FC hivatalos YouTube csatornája érdemesnek tartotta Dominik addigi teljesítményének legnagyszerűbb pillanatit egy videó-montázsba gyűjteni,

ráadásul hallhatóan több különböző nyelvű tévéközvetítésből szemezgetve.

Ebből az is jól érzékelhető, hogy ugyan Szoboszlai Dominik nevének leírásánál még olykor új anyaklubja is tud hibázni, ahogy erről mi is beszámoltunk a Bayern elleni felkészülés mérkőzés első félidejéből, de a magyar játékos nevének kiejtését egyre pontosabban tanulják meg a világ különböző nyelvein. A videóra kattintva látható és hallható is mindez.