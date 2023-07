A 22 éves magyar futballista hivatalosan Alexis Mac Allister helyére állt be. A nemzeti válogatott csapatkapitánya nem játszotta végig a játékrészt, a 80. percben a 18 éves Calum Scanlon állt be a helyére – vélhetően biztonsági okokból. De ennyi idő is elegendő volt Dominiknek arra, hogy a szakma szemében igen meggyőző teljesítményt tegyen le az asztalra.

A mailonline futball szakírója, Lewis Steele nem csak 7-esre értékelte Szoboszlai teljesítményét a tízes skálán tegnap

– ennél csak ketten, Diogo Jota és Bobby Clark kapott a csapatból magasabbat, 7,5-es tőle –, de a szívünknek oly kedves és dicsérő szavakkal sem fukarkodott, amikor így értékelte a Jürgen Klopp által csak „Dom”-ként hivatkozott magyart:

A magyar játékos visszatérése – miután a múlt héten kifordult bokája miatt kénytelen volt kihagyni néhány napot a pályán – a második félidőben igazán ragyogóra sikerült. Szöglete a vörösök negyedik gólját eredményezte, a következő akciója pedig olyan veszélyesnek tűnt, ami igazi fegyvere lehet Kloppnak és csapatának.

Nem csupán szívet melengető mindezt olvasni a magyar labdarúgás történetének legkomolyabb igazolásáról, de abban is megerősíti a Szoboszlai-drukkereket, hogy Jürgen Klopp komoly szerepet szánhat neki a világ egyik legjobb klubcsapatában.

Jürgen Klopp és Szoboszlai Dominik a Leicester elleni felkészülési mérkőzésen Szingapúrban. Fotó: Suhaimi Abdullah / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

De, hogy egy Dominiket legjobban ismerő szakembernek, egészen pontosan az édesapjának a véleményét is megismerjük, íme az nso-nak adott nyilatkozatából kiemelt értékelés:

„Tesztmérkőzésnek kiváló volt – mondta Szoboszlai Zsolt, Dominik édesapja. „Szakszerűen bekötötték Dominik lábát, nem voltak fájdalmai, ennyi játéklehetőség bőven elég volt.

Azt láttam, hogy próbálja segíteni, sőt irányítani társait, szeretné megmutatni, joggal bíznak benne, és nagyon örülök annak, hogy öt labdát is szerzett a pályán töltött idő alatt. Ismerve Jürgen Klopp filozófiáját, ez nagyon fontos, hiszen a német edzőnél a labdavesztést követő agresszív visszatámadás kulcskérdés, jó dolog, hogy ebben jól teljesített Dominik.”

A mérkőzést követően a német szakvezető a klub honlapján arról beszélt,

nagyon is könnyen el tudja képzelni a magyar játékost az úgynevezett hatos, vagyis szűrő pozícióban. Ez kissé hátrébb lenne, mint ahol Szoboszlai Dominik a nemzeti csapatban szerepel

vagy ahol Lipcsében futballozott (a Bundesligában inkább a szélről befelé induló támadó középpályás szerepét töltötte be), a védelem előtt eddig kevesebbet láttuk, de Jürgen Klopp szerint Harvey Elliott-tal ideális párost alkothatnak. Lehet ebben logika: Szoboszlai Dominik játékintelligenciája, passzai a mélységből is hasznosak lehetnek a csapat számára.

A Liverpool FC a következő felkészülési mérkőzését a Bayern München ellen játssza majd.