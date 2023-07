Arda Güler – „a török Messi”, aki a Barcelona helyett a Real Madridot választotta

Nagyot futott az interneten a felvétel, amin azt látjuk, ahogy Arda Güler édesanyja a könnyeivel küzd. Érthető: épp 18 éves fia bemutatása zajlik, a világ egyik legnagyobb klubjánál, a Real Madridnál. A Barcelona és a Fenerbahce első embere eközben valahol dühében füstölög, hiszen hiába ez volt a terv, Lionel Messihez hasonlóan a „török Messi” sem a Barcelonát választotta.

A mindössze 18 éves Arda Güler a török válogatottban is letette névjegyét

Forrás: Anadolu Agency via AFP

A Barcát vezető Joan Laporta korábban optimistán beszélt a jobb oldali középpályásról.

„Arda Güler egy nagyon fiatal török játékos, és igen, már jó ideje ott volt a scouthálózatunk radarján. Most már minden európai nagycsapat őt akarja, mi viszont már tárgyalunk is a Fenerrel.”

Csakhogy a Barcelona ősi riválisa, a Real Madrid szép csendben akcióba lépett. Feltűnt a színen Juni Calafat, és minden megváltozott. Calafat a Real vezető játékosmegfigyelője, aki kulcsszereplő az átigazolásoknál, Jude Bellingham Madridba szerződésénél is ő bábáskodott. Feltehetően most is volt némi szerepe abban, hogy Arda Güler végül a Barca helyett a Real hívására mondott igent.

Ez Laportán kívül a Fenerbahce első emberét, Ali Kocot érintette érzékenyen,

a Barcelona ugyanis minden bizonnyal kölcsönben rögtön visszaadta volna Gülert a törököknek. A Real ilyesmit nem tervez.

Güler törökországi népszerűségén az sem javított, hogy állítólag telefonon kijárta Florentino Pérez Real-elnöknél, hogy leendő klubja egy picit többet fizessen a kivásárlási áránál. Így 17.5 millió euró helyett 20 milliót utal el a Madrid, ez az összeg a különböző teljesítménybónuszokkal 30 millióra is felkúszhat.

A dolognak meglepő módon magyar vonatkozása is lehet, ugyanis Szalai Attila átigazolásához a hírek szerint már kizárólag annyi kell, hogy a Fenerbachce elnöke rábólintson. Kérdés, hogy Ali Koc bólintós hangulatában van-e Güler távozását követően...