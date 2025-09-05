Mennyi zsebpénzt kapjon a gyerek? Hasznos tanácsok iskolakezdésre

A pénzintézet több száz szülőt kérdezett meg a nyáron. Jelentős többségük fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről, még akkor is, ha ez nehéz feladat nekik. A pénz tudatos kezelését sokan bankszámlával és zsebpénzzel támogatják, a kártyahasználat pedig egyre elterjedtebb a gyerekek körében is.

Tudatos bevezetés

A válaszok alapján a szülők hozzáállása a zsebpénzhez erősen életkorfüggő. A legkisebbek esetében 23 százalék egyáltalán nem ad zsebpénzt, míg a 4-6 éveseknél 25 százalék, a 7-10 éveseknél pedig 21 százalék nem rendszeresen, hanem alkalomszerűen ad kisebb összeget.

A 11-14 éves korosztály esetében viszont már jellemző a rendszeres zsebpénzadás, jellemzően 1000-9000 forint közötti összegben.

A szülők a gyermek életkorának növekedésével egyre tudatosabban vezetik be a zsebpénzt és egyre nagyobb összeget bíznak rájuk. Ehhez persze arra is szükség van, hogy gyermekeink már kiskoruktól kezdve tisztában legyenek azzal, hogy mi az a pénz és honnan jön!

A bank ezért segít a szülőknek: a tavaly megjelent, edukációs céllal létrehozott mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett egy, a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokost is közzétettek még tanévkezdés előtt.

A mesekönyv olvasása közben felmerülő kérdések még a felkészült szülőket is meglephetik, ezért készítette el az Erste az online letölthető, Mesélj a pénzről! című kisokost, amelyben a legfontosabb pénzzel kapcsolatos témákat járják körül. A kérdéseket és a válaszokat az Erste bécsi pénzügyi neveléssel foglalkozó szakemberei, a magyar Erste munkatársai és egy gyermeknevelési szakértő dolgozta ki. Nagyon fontos, hogy nem kell bonyolult választ adnunk a témában, már az is elég, ha játékos feladatokkal érzékeltetjük a kicsikkel, mit is jelent az érték, vagy miként lehet alkudozni.

Szintén fontos, hogy megbeszéljük velük, honnan jön a pénz, miért kell dolgozni mennie apának, vagy anyának azért, hogy legyen enni- és innivaló otthon, illetve miért lehet az, hogy egyes családoknak több, másoknak pedig kevesebb pénze van.

Ha nem is tudjuk tökéletesen elmagyarázni nekik, akkor is érezni fogják, hogy meghallgatjuk őket, fontos nekünk, mit gondolnak a világról. Idővel pedig egyre többet fognak majd megérteni is a pénz világáról. Ahogyan a bankkártyákról is.

Biztonságosabb a bankkártya

A felmérés szerint ugyanis a szülők többsége (60 százalék) nyitott arra, hogy a mindennapi kiadások fedezésére bankkártyát (fizikai vagy digitalizált formában) adjon gyereke kezébe. A szülők többsége szerint a bankkártya segít átláthatóbbá tenni a gyermek költéseit, és csaknem minden második válaszadó úgy gondolja, hogy a kártya nagyobb biztonságot nyújt a készpénzhez képest.

A szülők visszajelzései alapján a gyerekek többsége már rendelkezik alapvető ismeretekkel a bankkártya használatról: például 47 százalékuk tudja, hogyan kell fizetni kártyával. Ugyanakkor a válaszadók tudatos korlátokat is fontosnak tartanak: 62 százalék preferálja a napi költési limitet, míg online vásárlási limitet 53 százalék, napi készpénzfelvételi limitet pedig 52 százalék állítana be.

Az Erste és a Visa együttműködésében ezért most egy különleges bankkártya is elérhető limitált számban a fiatalok számlacsomagjához: az OLED kijelzős plasztikon felvillannak egy rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot.

Ahogyan a bank kisokosának végén ajánlják a szülőknek:

Higgy magadban, és mesélj a pénzről a gyerkőcödnek! Ebben és család pénzügyeiben is partnered az Erste.

Ha szeretnél többet tudni arról, hogyan beszélj a gyermekeddel a pénzről, keresd az Erste és a Pagony közös könyvét, a „Cserebere az erdőben" című mesekönyvet. A gyerekek pénzügyi tudatosságának kialakítását a saját bankszámla is segíti.

