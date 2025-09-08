Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tanulmány karrier Pannónia Ösztöndíjprogram

Globális tudás, hazai karrier (X)

2025. szeptember 08. 08:39

Nyiss te is a világra a Pannónia Ösztöndíjcsaláddal! Pannóniás diákok már szinte minden földrészen megfordultak, és több mint fél évezredet töltöttek külföldön, többek között a világ 100 legjobb egyetemének valamelyikén. Az ösztöndíjcsaládba tartozik a Stipendium Peregrinum program is, ami még több lehetőséget nyit meg a fiatalok előtt.

2025. szeptember 08. 08:39
null

A programban széles körű mobilitási lehetőségek megvalósítására van lehetőség hallgatók, oktatók, egyetemi munkatársak és kutatók számára a világ szinte bármely országába. A hallgatók választhatnak hosszú- és rövid távú mobilitások közül is, így a két napos mobilitástól kezdve akár egy teljes képzés elvégzésére is lehetőség van.

Az ösztöndíjcsalád három eleme segíti a fiatalokat abban, hogy a világ legjobb egyetemein tanulhassanak – majd hazatérve itthon építsék tovább karrierjüket. A Pannónia Ösztöndíjprogram azoknak a hallgatóknak nyújt támogatást, akik magyar egyetemen tanulnak, de hosszabb-rövidebb ideig részképzés keretében szeretnének külföldön tapasztalatot szerezni. A Pannónia Kiválósági Ösztöndíj ugyancsak a részképzést támogatja a világ 250 legjobb egyetemének egyikén. A Stipendium Peregrinum pedig azokat a kimagasló tehetségű magyar fiatalokat támogatja, akik a világ 100 legjobb egyetemének egyikére nyertek teljes képzésre felvételt.

Karrierépítés és nemzetközi tapasztalat Kínában

Szatmáry Sára 2024 nyarán a Pannónia Ösztöndíjprogrammal, egy hónapos nyári egyetemen járt Kínában a Pekingi Műszaki Egyetemen (Beijing Institute of Technology – BIT).

Sára karriertervei egyre tudatosabbá váltak az elmúlt években, és a Pannónia Ösztöndíjprogram kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban. Bár eredetileg mérnökinformatikát tanult, egyre jobban érdeklődött a gazdaságinformatika iránt, és a nyári egyetemen szerzett tapasztalatai megerősítették szakmai elköteleződését. A nemzetközi környezetben eltöltött idő önállóbbá és nyitottabbá tette és arra is ráébresztette, hogy a jövőjét a két terület ötvözésében képzeli el. Az ösztöndíjprogramnak köszönhetően a gazdasági és menedzsment alapismeretek megszerzése megalapozta a további tanulmányait és a karrierjét is.

Szatmáry Sára karriertervei egyre tudatosabbá váltak az elmúlt években

Út a világ élvonalába

Keresztély Zsófia, a Stipendium Peregrinum támogatásával valósítja meg álmát:

a világ egyik vezető egyetemén, a bostoni Massachusetts Institute of Technology-n (MIT) folytathatja tanulmányait – ami meghatározó mérföldkő számára a jövőbeni szakmai pályafutásában.

Célja, hogy interdiszciplináris kutatásokban kamatoztassa tudását, majd hazatérve Magyarországon helyezkedjen el. Az MIT-n szerzett diploma és a Stipendium Peregrinum nyújtotta nemzetközi tapasztalat jelentős versenyelőnyt biztosít majd számára a karrierjében. Minden ambiciózus diákot arra bátorít, hogy jelentkezzen az ösztöndíjra, ami az utazás előtt álló anyagi akadályok leküzdésében is óriási segítséget nyújt.

Keresztély Zsófia a világ egyik vezető egyetemén, a bostoni Massachusetts Institute of Technology-n (MIT) folytathatja tanulmányait

A Pannónia Ösztöndíjprogram Instagram-oldala: https://www.instagram.com/pannonia_osztondijprogram/

A Pannónia Ösztöndíjprogram TikTok-csatornája: https://www.tiktok.com/@pannoniaosztondijprogram 

A Pannónia Ösztöndíjprogram Facebook-oldala: https://www.facebook.com/pannonia.osztondijprogram 

(X)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!