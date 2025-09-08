Globális tudás, hazai karrier (X)

A programban széles körű mobilitási lehetőségek megvalósítására van lehetőség hallgatók, oktatók, egyetemi munkatársak és kutatók számára a világ szinte bármely országába. A hallgatók választhatnak hosszú- és rövid távú mobilitások közül is, így a két napos mobilitástól kezdve akár egy teljes képzés elvégzésére is lehetőség van.

Az ösztöndíjcsalád három eleme segíti a fiatalokat abban, hogy a világ legjobb egyetemein tanulhassanak – majd hazatérve itthon építsék tovább karrierjüket. A Pannónia Ösztöndíjprogram azoknak a hallgatóknak nyújt támogatást, akik magyar egyetemen tanulnak, de hosszabb-rövidebb ideig részképzés keretében szeretnének külföldön tapasztalatot szerezni. A Pannónia Kiválósági Ösztöndíj ugyancsak a részképzést támogatja a világ 250 legjobb egyetemének egyikén. A Stipendium Peregrinum pedig azokat a kimagasló tehetségű magyar fiatalokat támogatja, akik a világ 100 legjobb egyetemének egyikére nyertek teljes képzésre felvételt.

Karrierépítés és nemzetközi tapasztalat Kínában

Szatmáry Sára 2024 nyarán a Pannónia Ösztöndíjprogrammal, egy hónapos nyári egyetemen járt Kínában a Pekingi Műszaki Egyetemen (Beijing Institute of Technology – BIT).

Sára karriertervei egyre tudatosabbá váltak az elmúlt években, és a Pannónia Ösztöndíjprogram kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban. Bár eredetileg mérnökinformatikát tanult, egyre jobban érdeklődött a gazdaságinformatika iránt, és a nyári egyetemen szerzett tapasztalatai megerősítették szakmai elköteleződését. A nemzetközi környezetben eltöltött idő önállóbbá és nyitottabbá tette és arra is ráébresztette, hogy a jövőjét a két terület ötvözésében képzeli el. Az ösztöndíjprogramnak köszönhetően a gazdasági és menedzsment alapismeretek megszerzése megalapozta a további tanulmányait és a karrierjét is.