Egyre több hazai cég csökkenti karbonlábnyomát zöldáram származási garanciákkal (X)

A fizika törvényei miatt természetesen nem várható el, hogy éppen azok az elektronok érkezzenek meg egy magyarországi vállalathoz, amelyek a villamosenergia-hálózat egy távolabbi pontján kerülnek a rendszerbe. A GO azonban megteremti annak lehetőségét, hogy az adott cég akár teljes egészében zöldárammal működjön, mivel segítségével pontosan követhető, hogy az európai rendszerbe mennyi fenntartható energia került be és az is, hogy ebből mennyit és hol kívántak felhasználni. Így a rendszer egészét tekintve lényegében mégis megvalósulhat a zöldenergia adott fogyasztóhelyre történő juttatása.

A GO átruházható és akár többször is tulajdonost cserélhet, de csak egyszer, a kibocsátástól számított egy éven belül lehet felhasználni. Miután a fogyasztó felhasználta az okirat által igazoltan tiszta villamosenergia-mennyiséget, a dokumentumot törlik a rendszerből.

Ma már a GO-kal nem csak bilaterális megállapodásokon keresztül, hanem egyre több tőzsdén, így 2022 nyara óta a magyar HUPX-en is lehet kereskedni, ami a korábbi, kétoldalú ügyletek által dominált piaci helyzethez képest jelentősen növeli az árképzés transzparenciáját és a likviditást.

A magyar GO-k nemzetközi kereskedelme szempontjából mérföldkő volt, hogy a MEKH 2022-ben csatlakozott a szabványosított európai energiatanúsítvány rendszer kidolgozását célzó, a GO-kat kibocsátó állami szerveket tömörítő szövetséghez (Association of Issuing Bodies, AIB). Ezzel itthon is elérhetővé váltak a növekvő számú AIB-tagországok piacai, miközben a hazai szereplők és GO-k európai piaci elfogadottsága és láthatósága nőtt. A csatlakozás növelte a likviditást, és a bejegyzés/átruházás folyamatának gyorsításával is javította a kereskedési lehetőségeket.