A törököknél egy egyszerű módszerrel lesz sokkal kevesebb a villanyszámla

Gazdasági oldalról nézve a legfontosabb kérdés a megtérülés: egy közel 2 megawattos összkapacitás önmagában nem rengeti meg Törökország villamosenergia-rendszerét, helyi szinten mégis jelentős lehet. A víziközművek energiaigényes szereplők: a szivattyúzás, a vízkezelés, a szennyvíztisztítás és a hálózati üzemeltetés folyamatos áramfogyasztást igényel.

Ha egy szolgáltató ennek egy részét saját infrastruktúráján belül képes megtermelni, az javítja a pénzügyi mozgásterét és csökkenti a hálózati kitettségét, ami különösen fontos lehet egy inflációs és árfolyam-ingadozásokkal terhelt gazdasági környezetben, ahol az importált energiahordozók és az energiaárak változása gyorsan átgyűrűzik a közszolgáltatások költségeibe.

Az antalyai fejlesztés kapacitása tehát nem jelent érdemi megtakarítást az országnak, de a sok kicsi sokra megy elv alapján jó odafigyelni a projekt alakulására. Ha ugyanis beválik, akkor Európa-szerte több, hegyes vidéken fekvő településnek is érdemes lesz megfontolnia hasonló lépést.

