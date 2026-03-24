A törököknél egy egyszerű módszerrel lesz sokkal kevesebb a villanyszámla

Klasszikus vízerőművet mindenki látott már, vagy legalábbis képen bizonyosan. A törökök most ezt vették alapul, de sok kicsi sokra megy alapon a hegyekből a város felé tartó vízvezetékekbe építik azt bele. Így részben csökkentik a rezsiköltségeket, részben környezetbarátabban is termelhetik az áramot.
A fejlesztést Antalya önkormányzata találta ki, a kivitelező 1,94 megawatt áramtermelést lesz képes kivitelezni. Az „ingyenenergiát” célzó fejlesztés lényege viszonylag egyszerű: a Karaağaç-forrásból érkező víz jelentős szintkülönbséget leküzdve jut el Antalya térségébe. Egy hagyományos vízellátó rendszerben az ilyen nyomásfelesleget jellemzően szelepekkel kezelik, vagyis az energia lényegében elvész. Az ASAT most ezt a veszteséget alakítaná át hasznosítható villamos energiává: a víz átáramlik egy turbinán, amely a nyomásból és az áramlásból áramot termel.
A projekt infrastruktúra-fejlesztési részének költségein túl ez
ingyenes áramtermelést jelent majd a helybélieknek.
Két projektben gondolkodnak, amelyek mintegy 94,61 millió török lírás, vagyis 1,85 millió eurós beruházási értékkel bírnak – ennek az összegnek a megtérülését várják majd a szerkezettől.
Gazdasági oldalról nézve a legfontosabb kérdés a megtérülés: egy közel 2 megawattos összkapacitás önmagában nem rengeti meg Törökország villamosenergia-rendszerét, helyi szinten mégis jelentős lehet. A víziközművek energiaigényes szereplők: a szivattyúzás, a vízkezelés, a szennyvíztisztítás és a hálózati üzemeltetés folyamatos áramfogyasztást igényel.
Ha egy szolgáltató ennek egy részét saját infrastruktúráján belül képes megtermelni, az javítja a pénzügyi mozgásterét és csökkenti a hálózati kitettségét, ami különösen fontos lehet egy inflációs és árfolyam-ingadozásokkal terhelt gazdasági környezetben, ahol az importált energiahordozók és az energiaárak változása gyorsan átgyűrűzik a közszolgáltatások költségeibe.
Az antalyai fejlesztés kapacitása tehát nem jelent érdemi megtakarítást az országnak, de a sok kicsi sokra megy elv alapján jó odafigyelni a projekt alakulására. Ha ugyanis beválik, akkor Európa-szerte több, hegyes vidéken fekvő településnek is érdemes lesz megfontolnia hasonló lépést.
Nyitókép: Nyitókép: Adem ALTAN / AFP