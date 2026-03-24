törökország fejlesztés víz

A törököknél egy egyszerű módszerrel lesz sokkal kevesebb a villanyszámla

2026. március 24. 19:06

Klasszikus vízerőművet mindenki látott már, vagy legalábbis képen bizonyosan. A törökök most ezt vették alapul, de sok kicsi sokra megy alapon a hegyekből a város felé tartó vízvezetékekbe építik azt bele. Így részben csökkentik a rezsiköltségeket, részben környezetbarátabban is termelhetik az áramot.

Korpás László Róbert

A fejlesztést Antalya önkormányzata találta ki, a kivitelező 1,94 megawatt áramtermelést lesz képes kivitelezni. Az „ingyenenergiát” célzó fejlesztés lényege viszonylag egyszerű: a Karaağaç-forrásból érkező víz jelentős szintkülönbséget leküzdve jut el Antalya térségébe. Egy hagyományos vízellátó rendszerben az ilyen nyomásfelesleget jellemzően szelepekkel kezelik, vagyis az energia lényegében elvész. Az ASAT most ezt a veszteséget alakítaná át hasznosítható villamos energiává: a víz átáramlik egy turbinán, amely a nyomásból és az áramlásból áramot termel. 

A projekt infrastruktúra-fejlesztési részének költségein túl ez 

ingyenes áramtermelést jelent majd a helybélieknek. 

Két projektben gondolkodnak, amelyek mintegy 94,61 millió török lírás, vagyis 1,85 millió eurós beruházási értékkel bírnak – ennek az összegnek a megtérülését várják majd a szerkezettől. 

Pénzügyi és működési előnyök a közműcégeknek 

Gazdasági oldalról nézve a legfontosabb kérdés a megtérülés: egy közel 2 megawattos összkapacitás önmagában nem rengeti meg Törökország villamosenergia-rendszerét, helyi szinten mégis jelentős lehet. A víziközművek energiaigényes szereplők: a szivattyúzás, a vízkezelés, a szennyvíztisztítás és a hálózati üzemeltetés folyamatos áramfogyasztást igényel. 

Ha egy szolgáltató ennek egy részét saját infrastruktúráján belül képes megtermelni, az javítja a pénzügyi mozgásterét és csökkenti a hálózati kitettségét, ami különösen fontos lehet egy inflációs és árfolyam-ingadozásokkal terhelt gazdasági környezetben, ahol az importált energiahordozók és az energiaárak változása gyorsan átgyűrűzik a közszolgáltatások költségeibe. 

Az antalyai fejlesztés kapacitása tehát nem jelent érdemi megtakarítást az országnak, de a sok kicsi sokra megy elv alapján jó odafigyelni a projekt alakulására. Ha ugyanis beválik, akkor Európa-szerte több, hegyes vidéken fekvő településnek is érdemes lesz megfontolnia hasonló lépést.  

 

 Nyitókép: Adem ALTAN / AFP

 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mandoppi25
2026. március 24. 20:59
Gyagyás cím, gyagyás cikk! Csak így tovább, Mandíner!
grrrgo
2026. március 24. 20:10
Láttátok a képet a belinkelt cikk alatt? Hót' rozsdás csővezeték, amiből két helyen is spriccel kifelé a szállított víz, annyira lyukas a vezeték! A weboldal címe balkan green energy news ! :)))) A „Jó bornak nem kell cégér” ! Nem csodálom, hogy nem tették bele a képet.
robertdenyiro
2026. március 24. 19:59
>>>> narancsliget 2026. március 24. 19:10 Ott nincs a rendszerhasználati díj és ekkora áfa. <<<< Bezzeg a szent libkánnyugati demokráciákban van rendszerhasználati díj is és ÁFA is. Biztos kizárólag ezért fizetnek germánisztánban, belgisztánban, italisztánban de még svejkföldön is 3.5-4-szeres árat a magyarokhoz képest. Hiába, rémisztően ostoba és hazug állatfaj a libkány.
szemlelo-2
2026. március 24. 19:52
Szerintem hülyeség. Az így nyert energia egészen minimális lesz, szinte észrevehetetlen. Ezt hívják "green bashing"-nak.
