Brutális aláírási bónuszokkal szipkázná el a Meta a rivális dolgozóit – egyelőre mégis hatástalan a kampány

A szerző a Makronóm elemzője.

Mark Chen, az OpenAI kutatási igazgatója szombaton egy belső memorandumot küldött a munkatársainak, amelyben biztosította őket arról, hogy a cég küzd a Meta tehetségelcsábítása ellen. A Wired által megszerzett üzenetben Chen így fogalmazott: „Van egy zsigerileg rossz érzésem, mintha valaki betört volna az otthonunkba és ellopott volna valamit.” Hangsúlyozta, hogy nem ülnek tétlenül, és Sam Altman vezérigazgatóval együttműködve személyesen beszélnek azokkal az alkalmazottakkal, akik csábító ajánlatokat kaptak a Metától.

Chen közölte, hogy a cég vezetése „újrakalibrálja” a kompenzációt, és „kreatív módszereket keres a legjobb munkatársak elismerésére és jutalmazására”, válaszul ezekre az ajánlatokra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy miközben minden dolgozóért küzdeni fog, ez nem mehet mások kárára:

Harcolni fogok mindegyikőtökért, de az igazságosságot szem előtt tartva.”

A jelentések szerint a Meta az elmúlt két hétben nyolc OpenAI-munkatársat csábított el mesterségesintelligencia-fejlesztési törekvéseihez. A múlt héten állítólag felvette Trapit Bansal vezető kutatót és három másik OpenAI-alkalmazottat, akik megalapították a cég zürichi irodáját: Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov és Xiaohua Zhai személyében. A The Information szombaton arról számolt be, hogy a Meta további négy mesterségesintelligencia-kutatót csábított el az OpenAI-tól.

Zuckerberg nagy áttörésre készül

A Meta agresszív toborzási kampánya az új szuperintelligencia laboratórium létrehozásának köszönhető. Az ebben közreműködő csapat körülbelül 50 alkalmazottból fog állni, akik együttműködnek Mark Zuckerberg vezérigazgatóval a szuperintelligencia kifejlesztésében – egy olyan mesterséges intelligencia létrehozásában, amely meghaladja az emberi intelligenciát a gondolkodás, a memória és a tudás terén. Állítólag Zuckerberg azt szeretné, hogy a Meta legyen az első vállalat, amely a szuperintelligenciát beépíti a cég termékeibe, például a csevegőrobotokba és az okosszemüvegekbe.

Vajon mennyi az annyi?

A Meta-vezér felkészült arra, hogy az újonnan felvett alkalmazottakat bőkezűen kompenzálja. A The New York Times beszámolója szerint 100 millió dolláros aláírási bónuszt ajánlott fel a leendő munkatársaknak. Sam Altman ezt megerősítendő, a hónap elején azt állította, hogy a Meta „százmilliós” aláírási bónuszokkal és „annál is többel” próbálja elcsábítani az OpenAI kutatóit, de a „legjobb emberei” közül senki sem fogadta el az ajánlatot.

A Meta vezetése hamisnak nevezte Altman állítását. A cég múlt heti ülésén a kiszivárgott információk szerint Andrew Bosworth technológiai igazgató azt mondta, hogy Altman valótlanságokat terjeszt az ajánlatokat illetően. A már említett Lucas Breyer ezt megerősítette, és az X-re azt posztolta, hogy nem kapott százmilliós aláírási bónuszt.

Nem ez az első hasonló eset

A Big Tech-szektorban van, ami fontosabb a pénznél – a tudás. Bár az Apple termékek a mai napig népszerűek, nem fejlődtek annyit, mint a Google eszközei. Az almás vállalat hangalapú asszisztense, a Siri igencsak lemaradt a versenytársaitól – annyira, hogy ez már az Apple-t is zavarja. Így az amerikai cég lépéseket tesz az ügyben: egy titkos európai laboratóriumot hozott létre Zürichben, majd több tucat mesterségesintelligencia-szakértőt szerződtetett a Google-től azért, hogy fejlesszék az új MI-modelleit és -termékeit.

A Financial Times több száz LinkedIn-profilt, álláshirdetéseket és kutatási dokumentumokat elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az Apple nagy létszámbővítési hullámot indított az MI-csapatának bővítésére. Az iPhone-gyártó különösen a Google munkavállalóit vette célba: 36 szakembert csábított el a riválisától 2018 óta.

