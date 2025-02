Ez a régió igen súlyos bajba kerülhet

A klímaváltozás hatásai nem egyformán sújtják a világ különböző szegleteit. A Világbank január végi tanulmánya szerint a MENA-régió (Közel-Kelet és Észak-Afrika) komoly környezeti kihívásokkal néz szembe, ami érdemben veszélyezteti e térség stabilitását és gazdasági fejlődését.

A régió lakosságának ugyanis mintegy 60 százaléka él súlyos vízhiányos területeken, és a helyzet tovább romolhat. A csapadékkal öntözött mezőgazdasági területeken a terméshozam akár 30 százalékkal kevesebb lehet, ami jelentősen csökkenti az élelmiszer-biztonságot és növeli a régió importfüggőségét az alapvető élelmiszerekből is.

Ráadásul a part menti városokat a hőmérséklet-ingadozások, például az erősödő hőhullámok és a tengerszint emelkedése is fenyegeti. Mindezek mellett a csökkenő vízellátás és a termőföldek minőségének romlása együtt veszélyezteti a mezőgazdasági munkahelyeket és a vidék gazdaságát. A fentiek közül sok tényező növeli az elvándorlás, a gazdasági veszteségek és az infrastrukturális károk kockázatát is. A fokozódó időjárási szélsőségek – például az egyre gyakoribb aszályok és árvizek – további nehézségeket okoznak a lakosság és a gazdaság számára már a következő öt évben is – állapítja meg a tanulmány.

Kereskedelem és környezetvédelem

A fenntarthatósági előírások és a nemzetközi kereskedelmi szabályozások egyaránt befolyásolják a MENA-térség gazdasági helyzetét. A regionális kereskedelmi megállapodások (RTAs) általában elősegítik az árucserét, azonban a környezetvédelmi előírások (EP-k) hatása változó. Ez a régió – mindezeken felül – sajátos módon reagál a környezetvédelmi szabályozásokra. A MENA-specifikus környezetvédelmi előírások, azaz a szigorúbb szabályok akár előnyös helyzetbe is hozhatják a térséget a globális kereskedelemben, ugyanis azok az országok, amelyek fenntarthatóbb gazdasági modellekre állnak át, hosszú távon versenyelőnyt élvezhetnek.

A zöldátállás és a munkaerőpiac

A megújuló energiákra való átállás regionális és nemi egyenlőtlenségeket gerjeszt a munkaerőpiacon. A bemutatott esettanulmány szerint Tunéziában a zöldgazdaságra való átállás következtében a foglalkoztatás fél százalékkal csökkenhet. Az energiaárak emelkedése különösen érinti a fosszilis energiahordozókra támaszkodó térségeket, mint például Tuniszt és Szfakszot.