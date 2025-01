A kaliforniai erdőtüzek biztosítási káoszt, drágulást hoznak

A szerző a Makronóm újságírója.

Január 6. és 8. között elhúzódó, jelentős károkat okozó szélroham sújtotta Dél-Kalifornia egyes részeit. Bár már a szelek is komoly pusztítást okoztak, mivel fákat és elektromos vezetékeket döntöttek ki, még nagyobb aggodalomra ad okot a tűz, ugyanis a térség egyik legszárazabb évkezdete miatt minden futótűz pusztító lehet. Több mint 180 ezer embert evakuáltak, és jelentős károk keletkeztek az ingatlanokban.

A biztosítók egyelőre képesek kielégíteni a kárigényeket, de a helyzet súlyosbodása átrendezheti az egész iparágat. Jó eséllyel évente árazzák majd át a biztosítási díjaikat, a vagyon- és baleset-biztosítók pedig viszontbiztosítással fedezhetik a nagy eseményekkel szembeni kitettséget.

Más kérdés, hogy a biztosítás milyen hatással lesz az ingatlanok értékére a magas éghajlati kockázatú területeken. Különösen azért, mert a tengerpartok közelében, erdős területeken vagy akár – mint most Los Angelesben – a dombokon (ahonnan a legszebb a kilátás) található ingatlanok jobban ki vannak téve az erős szélnek, így a katasztrofális tüzeknek is, ezért ezeknek eddig is magasabb biztosítási árakat szabtak meg.

Az ingatlantulajdon a világ minden részén a megtakarításnak, a vagyon felhalmozásának az egyik eszköze. A bankok persze megkövetelik a lakásbiztosítást, és a kockázatosnak ítélt területeken azt is előírják, hogy azok az árvízkockázatra is kiterjedjenek. A tűzkár, amely a szokásos kockázatok közé tartozik, majdnem biztos, hogy a veszélyeztetettnek vélt területeken drágábbá teszi a biztosítás összegét. Ugyanez igaz a kereskedelmi épületekre is.

Várható, hogy a biztosítótársaságok a nem túl távoli jövőben bizonyos területeket árvíz vagy tűz ellen nem lesznek hajlandók biztosítani, akár hivatalosan, akár úgy, hogy ezek a biztosítások megfizethetetlenül drágák lesznek, vagy csak olyan feltételekkel lehet megkötni azokat, amelyek korlátozzák a fedezetet. Így lesznek olyan ingatlanok, amelyeket csak a készpénzért lehet majd megvásárolni, vagy kisebb jelzáloghitelekkel, amelyek a biztosítók által fedezett maximális összegre korlátozódnak.

Természetes, hogy ez az ingatlan árának csökkenéséhez vezet, ami attól függ majd, hogy a biztosítók, illetve azt követően a bankok miképp árazzák be a kockázatokat.

A Business Insider megvizsgálta, miképp zajlik ez a változás:

a Los Angeles-i erdőtüzek által érintett házak egy részének nem biztos, hogy van biztosítása,

a biztosítók megváltoztatták a terveiket, és nem hajlandók új szerződéseket kötni az államban,

az évek óta súlyosbodó erdőtüzek megnövelték a kaliforniai biztosítók kifizetéseit és egyéb költségeit.

A State Farm, az Egyesült Államok legnagyobb ingatlan-, baleset- és autóbiztosítási szolgáltatója például 2023 óta nem fogad el új biztosítási kérelmeket a kaliforniai házakra, tavaly pedig azt bejelentette, hogy 72 ezer ház és lakás biztosítását szünteti meg az államban. A cég mindkét esetben a katasztrófákból eredő kockázatokra hivatkozott.