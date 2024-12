Utazás az egészségért

Félpanziós vagy all inclusive ellátás – vagyis evés-ivás rogyásig, majd ejtőzés a medencékben és esetleg szaunázás, ha pedig mindennek a végére értünk, indulhat az egész elölről. A magyar embernek hosszú ideig, sőt sokaknak még most is ezt jelenti egy átlagos wellnessezés, leginkább péntektől vasárnapig, szerencsésebb esetben egy-két extra nappal megspékelve a hosszú hétvégéken. Ám ha belegondolunk, mindennek nem sok köze van a szó valódi jelentéséhez, amely eredendően személyre szabott egészségmegőrző programok összességét, illetve bizonyos esetben gyógymódok, gyógykezelések együttes alkalmazását takarja. Tény, hogy ez inkább magyar sajátosság, ám ettől függetlenül is jelentős változás indult el a wellness-szolgáltatásokat nyújtó szállodák programkínálatát, sőt funkcióját illetően. Manapság amikor egészséges életmódról beszélünk, az étrend és a testmozgás változatlanul alapvető fontosságú, de egyre nagyobb hangsúlyt kap a holisztikus megközelítés a jobb egészségért. Elvonulás vagy retreat, gyógyulás, érzelmi és mentális jóllét, az éveink minőségének javítása – összegezve a hosszú élettartam, a hosszabb és egészségesebb élet egyre felkapottabb kifejezés, amivel az egészségturizmusnak, azon belül a wellnessturizmusnak világszerte tartania kell a lépést. Megnéztük, hogy milyen globális trendek dominálnak, és itthon milyen perspektívát jelentenek ezek a területek.