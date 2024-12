Csökkenthetők a költségek, ha zöldítünk?

Az ázsiai régióval kapcsolatos tapasztalatokat egy erre szakosodott Universitas Indonesia-vizsgálat is megerősítette. Itt 489 ASEAN-országban lévő tőzsdei céget vizsgáltak 2017-től, és bár Kína és Japán dominálta a listát, még a Fülöp-szigetekről is bekerült 10 vállalat az elemzésbe. A teljes adatállomány esetén az ESG-értékelés és a WACC közötti korreláció –0,25, ami enyhe, de szignifikáns mértékű, tekintettel arra, hogy az utóbbit számos más tényező is befolyásolja. Ez az érték egyébként nagyon közeli volt az MSCI globális felmérésének az adataihoz.

Az ESG-értékelés hatása a ROE- és ROA-mutatóra

Külön érdekesség, hogy a szerzők nemcsak az ESG-értékelés WACC-ra gyakorolt közvetett vagy közvetlen hatását vizsgálták, hanem a ROE-re és a ROA-ra vonatkozót is, vagyis a tőkére és az eszközállományra vetített hatékonyságot is nézték. Mindkettő esetén pozitív összefüggést találtak, vagyis az eggyel jobb ESG-értékelés 0,29százalékkal magasabb ROA-val és 0,23 százalélkal magasabb ROE-val járt együtt. A kiemelkedő ESG-értékelések tehát kedvezőbb befektetési mutatókat produkáltak. Ezt a tanulmányt egyébként ESG-értékelés oldaláról szintén az MSCI adatai alapján készítették, ám a minta értelemszerűen jelentős részben eltérő volt.

Német kutatók is találtak összefüggéseket

Szintén idén jelent meg az International School of Finance kutatóinak a tanulmánya, amely intézmény a neve ellenére Németországban található, mégis az S&P 500 komponensei esetén vizsgálta az ESG-értékelés és a tőkeköltség összefüggéseit, és némileg más eredményre jutott, mint a két fent említett dokumentum. Tette ezt annak ellenére, hogy az ESG-adatok itt is az MSCI-tól érkeztek. A német kutatók a saját tőke oldalán szintén érdemi negatív összefüggést találtak a fenntarthatósági és társadalmi teljesítmény, illetve a tőkeköltség között, vagyis ha az előbbi erősebb, az jobb részvényértékeltséget is hoz magával. Ez egyébként valamivel gyengébb volt a fenti két tanulmányénál (–0,15).

Az adósságoldalon viszont már csak abban értenek egyet a megelőző tanulmányok szerzőivel, hogy a kifejezetten gyenge ESG-teljesítmény és a magas kamatlábak között van összefüggés. A jó ESG-eredmények viszont nem hoznak magukkal az átlagnál alacsonyabb tőkeköltséget ezen a térfélen, legalábbis az S&P 500 tagjai esetén.

Ez egybeesik azzal, amit az MSCI is megállapított: a hitelek esetén a hatás kisebb, mint a részvényeknél, de itt a következtetés már élesebb: az előbbinél már nincs is érdemi befolyás, ha csak nem a nagyon gyenge ESG-munkát végző cégekről van szó. Sőt, a kutatók azt állítják, hogy emiatt a WACC sem lesz kisebb érdemben a jobb ESG-értékelés hatására, ám elismerik: a tőkeszerkezetnek ehhez komoly köze van. Ennek az az oka, hogy a gyengébb ESG-értékelésű cégeknek jellemzően magasabb az adósságállományuk, és mivel a hitelek tőkeköltsége alacsonyabb, mint amit a saját tőke oldalán használnak, ez érdemben torzítja az összképet, hiszen a hitelkamatok kevésbé fognak szerepet játszani a WACC-on belül.

Óvatosan a jóslással

Az mindegyik tanulmány esetén látszik, hogy a teljes rendszer nagyon érzékeny az ESG-értékelés adataira és a mögöttes – nem teljesen ismert – módszertanra. Véleményem szerint az, hogy mindegyik itt említett tanulmány csupán az MSCI ESG-értékelési adatait vette figyelembe, érdemi kockázattal jár, még akkor is, ha az MSCI nagyon magas színvonalú munkát végzett ezen a területen is.

Jól tudjuk az ESG-értékelések legnagyobb problémáját, a valamelyest hasonló, mégis értékelő cégenként érdemben eltérő adatok meglétét. Emiatt jó lenne további hasonló adatbányászaton alapuló, objektív információkra épülő, de több forrást figyelembe vevő tanulmányokat látni. Részben emiatt az itt leírtakat érdemes óvatosan kezelni, még akkor is, ha nagyrészt egy irányba mutatnak, és figyelembe kell venni azt is, hogy a korábbi eredmények még akkor sem jelentenek garanciát arra, hogy a jó relatív ESG-teljesítmény alacsonyabb tőkeköltséget hoz magával, ha tudjuk, hogy emögött komoly indokok állnak.

Az anyag megállapításait az alábbiakban lehet összefoglalni:

Az ESG egy olyan kockázati rendszer, amelyet a befektetők egyre inkább figyelembe vesznek.

Az esetek nagy többségénél a jó ESG-teljesítmény érdemben levitte a tőkeköltséget, átlagban 1 százalékot meghaladó mértékben.

Azoknál a cégeknél érződik a legjobb hatás, amelyek a legjobb 20 százalékba tartoznak, és azoknál a legrosszabb, amelyek az alsó 20-ba kerültek.

A hatás erősebben érződik részvénykibocsátás, tőkeemelés esetén, mint a hiteleknél, de ez utóbbiaknál is szignifikáns mértékű, jellemzően éves 0,5-1 százalékos differencia környékén.

A tőkeköltségnek természetesen más tényezői is vannak, önmagában a jó ESG-teljesítmény még nem garancia semmire, a tipikus együttmozgás –0,25, vagyis enyhe, de érdemi szintű a magas ESG-értékelés és az alacsonyabb WACC (súlyozott átlagos tőkeköltség) között.

A leginkább a nem ciklikus fogyasztói termékekkel foglalkozó, az IT-, az egészségügyi, a telekommunikációs, az alapanyagszektorokban lévő vállalatoknak javasolt az ESG-fejlesztéssel foglalkozni, de szinte minden cég profitálhat ebből a folyamatból.

Szektortól függően az sem mindegy, hogy mekkora hangsúly van az egyes pilléreken, hiszen minden tevékenységi területhez eltérő hatások tartoznak.

A nagyobb ESG-s fel- és leminősítéseknek van hatása a tőkeköltség változásra, főként az azt követő fél év során. Az előbb csökkenti, az utóbbi növeli a kamatlábat, a diszkontrátát.

A feltörekvő országokban az ESG-értékelés hatása a tőkeköltségre az esetek többségében erősebbnek tűnik.

A jobb ESG-értékelés jobb ROE- és ROA-adatokkal járt együtt.

A nagy kapitalizációjú, fejlett piacokon lévő vállalatok esetén a hatások az adósság tőkeköltségoldalon valószínűleg nagyon alacsonyak vagy nem is kimutathatók.

Bár az adatok elsöprő mértékben egyazon irányba mutatnak, további vizsgálatok szükségesek az igazán megbízható következtetések levonásához. Fontos leszögezni azt is, hogy a korábbi adatok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve, még akkor sem, ha a mögöttes indokok megalapozottak és hosszabb távon is változatlanok maradnak.

