A német pártok csatasorba álltak

Szép és nemes terv – papíron legalábbis. A választó pedig addig is találgathat, hogy vajon mit is jelenthet az a „becsületes kasszastop”. Talán újabb megszorításokat? Vagy éppen az eddigi támogatások farigcsálását? Egy biztos: a politika nagy rejtélyeit sokszor csak akkor értjük meg, amikor már késő. Addig pedig marad a várakozás és a remény, hogy az „alapos vizsgálatok” ürügyén nem a kisember zsebében turkálnak majd.

A „kasszastop” varázsszava, amelyet Merz úr és mások már a legutóbbi Bundestag-választás idején is lelkesen hangoztattak, most is előkerült mint mindent megoldó gyógyír. Csakhogy ez a kifejezés gyakran félrevezető. Főleg, amikor a valódi helyzet ma is feketén-fehéren ott áll a Szövetségi Számvevőszék éves jelentésében. Abban márpedig nem kevesebbet olvashatunk, mint hogy „a szövetségi pénzügyek súlyos helyzete rendkívüli kihívások elé állítja az új kormányt”. Vagyis az ország kasszája már ma is „kongófélben” van, és

a következő kormány nyakába olyan terheket aggatnak, amivel nem lesz egyszerű megbirkóznia.

Persze a politika már csak ilyen, és ennek mesterei tudják, hogy a szép szavak fontosabbak a rideg számoknál. Hiszen az ígéreteket sokkal könnyebb elhinni, mint a költségvetés számait átböngészni.

2. Korlátozott hatású enyhítés

Olaf Scholz kancellár különleges adóötlettel igyekszik elnyerni a nép szívét és persze a szavazatait is. Ő és az SPD azt ígéri, hogy az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kedvezményes áfakulcsot a jelenlegi hét százalékról ötre csökkentik. Hogy miért? Hát persze hogy azért, hogy könnyítsenek azok helyzetén, akik a szupermarket polcainál érzik a legjobban az infláció nyomását. Ez egy szép, emberbarát gesztus, mondhatnánk, hiszen a nép szívéhez az asztalán, mondhatni a gyomrán keresztül vezet az út. Hogy ne maradjanak le, a konzervatív unió is előállt egy áfacsökkentési tervvel. Igaz, ők nem az otthoni főzést preferálnák, hanem az éttermek és vendéglők kapnának könnyítést.

Az áfacsökkentés megvalósítása könnyen kivitelezhető – legalábbis papíron. Persze ez még nem jelenti azt, hogy hatékony is lesz. Korábban is láttuk már példát arra, hogy a kereskedők az ilyen csökkentéseket gyakran a saját zsebükbe söpörték, ahelyett, hogy a vásárlók pénztárcáját kímélték volna.