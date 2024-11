Régiós gyengülés: Trump-hatás a forintra

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Az eddig beérkezett adatok alapján Trump tűnik nyertesnek, igaz, sok szavazatot kell még összeszámolni. Ugyanakkor a befektetők a jelenlegi felfokozott gazdasági hangulatban azonnal reagálnak minden beérkező hírre, és árazzák a lehetséges kimeneteleket. Trump győzelméhez a befektetők jelentős költségvetési lazítást társítanak, amely emeli az amerikai kötvényhozamokat, de a belengetett vámokhoz is magasabb inflációt kötnek, ami így szigorúbb monetáris politikát követelne meg a Fed részéről. Mindkét hatás tankönyvszerűen a dollár erősödésének irányába hat, és ezt látjuk most a piacokon is. Ez pedig rendszerint negatívan hat a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra is.

Egyedülálló a forint helyzete?

A forint helyzete nem egyedülálló, tehát nem országspecifikus tényezőről beszélhetünk: a választással párhuzamosan látott gyengülés a többi régiós likvid devizapiacon, vagyis a cseh korona és a zloty esetében is látható.

Fundamentális oka ugyanakkor nincs a forint gyengülésének, a folyó fizetési mérleg továbbra is jelentős többletet mutat, ami a hazai deviza erősödését indukálná.

Vagyis lehet arra számítani, hogy ha a felfokozott piaci hangulat enyhül, amelyet a Fed folytatódó kamatcsökkentése is támogathat, akkor korrekció következhet be az árfolyamban.

