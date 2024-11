Élénkül a vidéki lakásépítés: közel 40 százalékkal több engedélyt adtak ki

Mi várható 2025-ben?

A jövő évben arra számíthatunk, hogy a lakásépítések terén is fordulat következhet be. Ezt a kormányzati bejelentések, az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv egyes intézkedései is támogatják.

Ezen belül bár a lakhatást segítő intézkedések jelentős részben inkább a lakásfelújítást ösztönzik és támogatják, egyes elemei, mint az önkéntesen vállalt banki ingatlanhitel-kamatplafon, a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs az újlakás-piacon is lendületet hozhatnak.

