Nem léket kapott, csak szélcsend van: az e-mobilitásé a jövő

Az EV-kre specializálódott cégek eladásai az európai gyártók rovására növekednek

Az európai járműgyártás versenyképessége egyre inkább megkérdőjeleződik: az EV-k Európában 30 százalékkal drágábbak, mint Kínában, és az európai gyártók ellátási láncai vertikálisan messze nem annyira integráltak, mint a kínaiaké. Kontinensünk emellett technológiai és innovációs deficittől szenved. Habár az európai EV-piacot a nyugati gyártók dominálják, és a kínai gyártók csak kis darabszámban értékesítenek, utóbbiak súlya a közeljövőben jelentősen megnőhet. Az új, EV-kre specializálódott gépkocsi-előállítók megelőzik a hagyományos európai gyártókat, amelyek így kiszorulnak az EV-piacról Kínában és Európában is. Kontinensünk gyártóinak érdemes lenne alaposabban kiismerni az európai (és az ázsiai) fogyasztói igényeket, ugyanis a kínai márkák ezen a téren egyre erősebben teljesítenek. A prémiumszegmens jelenthet megoldást, ezért is kiemelt jelentőségű, hogy mindhárom német prémiummárka jelen van Magyarországon a legmagasabb technológiai színvonalat képviselő gyártóüzemekkel.

Az európai EV-piac várhatóan még csak most bontakozik ki

Bár jelenleg Kínában értékesítik a legtöbb EV-t, ezt az évtized végére az európai eladások megközelíthetik vagy akár meg is előzhetik, a piac jelenlegi lassulása ellenére. Ez hazánk számára esélyt jelent, hogy ezt a növekvő keresletet részben a magyarországi gyártás fedezze. A piac gyors beindulását egységes európai támogatási rendszer segíthetné.

Az energiatárolók iránti globális kereslet meghatszorozódik 2030-ra

Az EV-ket is meghaladó mértékben nő az energiatárolók iránti kereslet. A lítiumion-energiatárolók teljes ellátási lánca 2030-ig évente átlagosan 27 százalékkal nőhet, és meghaladhatja a 400 milliárd dollárt. A hosszú távú várható keresletnövekedés ellenére rövid távon túlkínálat alakul ki a piacon, amihez hozzájárul az EV-szegmens lassulása. Mivel az energiatárolókra a zöldenergia tárolásához is szükség van, az alacsonyabb kereslet várhatóan csak időszakos jelenség lesz. Bár a most 80 százalékos részesedés feletti kínai dominancia továbbra is megmarad, a lítiumion-energiatárolók termelése leginkább az EU-ban és az USA-ban fog növekedni a szabályozási változások és az ellátási láncok lokalizálódása miatt. A globális kereslet kielégítéséhez 120–150 új gyár építésére lesz szükség 2030-ig. Hazánk időben lépett, a bejelentett beruházásokkal világszinten a negyedik, Európában pedig a második helyre kerülhet.