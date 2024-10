Koldusok koldusai: tovább zsugorodik a legszegényebb országok gazdasága

Csapdába esett gazdaságok

A Covid-járvány mindenhol, így az egyébként is zsugorodó gazdaságokban is megnövelte a kiadási költségeket. Ám amíg a fejlett gazdaságok meg tudtak birkózni a problémával, és mára közel sikerült visszaállítaniuk költségvetési egyensúlyukat, a huszonhatoknak erre esélyük sem volt. Náluk az elsődleges hiány 2020-ban megháromszorozódott, így a GDP 3,4 százalékára nőtt. Ezt azóta is csak 2,4 százalékra sikerült lefaragniuk, ami közel háromszorosa a többi fejlődő gazdaság átlagának. A kormányok a mai napig képtelenek visszafordítani a kiadásokat az azonnali szükségletek felől (állami dolgozók bére, adósságok kamatfizetése, támogatások folyósítása) a kulcsfontosságú területek, például az egészségügy és az oktatás felé.

A potenciál a kilábaláshoz és a hazai növekedés fellendítéséhez alapjaiban meglenne a huszonhat országban: bőséges természeti erőforrásaik vannak, a munkaképes korú polgárok száma pedig növekszik.

Az alapok alapjait azonban súlyosan rombolja az, hogy többségük vagy valamilyen fegyveres konfliktusban áll, vagy konfliktuszónában fekszik, vagy a saját belső rendjét sem tudja huzamosabb ideig megvédeni a társadalom széttöredezettsége és intézményrendszerének kaotikus jellege miatt.