Kétirányú töltésre köteleznék az elektromos járműveket

A szerző a Makronóm újságírója.

A hálózat modernizálásáról szóló törvénnyel azt szeretnék elérni, hogy a rendszer jobban el tudja viselni a megújulóenergia-felhasználás, illetve az egyre gyakoribb klímahasználat miatti feszültségingadozást. A korszerűsítés során a rendszerben új intelligens hálózati technológiákat alkalmaznának, a régi vezetékeket pedig csúcstechnológiásokra cserélnék.

Mivel a megújuló energiaforrások már a hálózati villamos energia nagyobb százalékát teszik ki, jelentősebb lesz az ellátás ingadozása a nap- és szélenergia időszakos jellege miatt. Éppen ezért van szükség valamilyen tartalékra a csúcsüzem idejére. Az autók akkumulátorai segíthetnek a megfelelő eloszthatóságban, de az oda-vissza áramlás jobban igénybe veszi a hálózatot.

Vannak megoldások ezekre a problémákra, és Kalifornia új törvénye értelmében be is vezethetik azokat. E technológiák együttesen akár 40 százalékkal is csökkenthetik a hálózat torlódásait és a kényszerű megszorításokat akkor, amikor a megújuló erőforrások ugyan rendelkezésre állnak, de a túltermelés miatt nem kerülhetnek át a hálózatba. A másik új törvény is ezt a szándékot segítené: az autók akkumulátorai teremtenék meg a rendszer energiatároló kapacitását. A kétirányú töltés ugyanis azt jelenti, hogy

az elektromos járművek nemcsak felvesznek áramot a hálózatról, hanem különféle úton le is adhatnak.

Vagyis az autók akkui is működhetnek a rendszer energiatárolóiként. Ezt lehet olyan formában is, hogy a járműhöz csatlakoztatnak valamilyen eszközt (például ezt tudja a Kia Niro 1,8 kW-os képességgel), vagy úgy, hogy a kocsit az otthoni hálózatra (mint a Ford Intelligent Backup Power rendszere), illetve magára a hálózatra (mint a Nissan Leaf) kötik. A kétirányú töltés széles körű alkalmazása hatalmas előnyhöz vezethet a hatékonyság, a hálózat rugalmassága és a megújuló villamosenergia-termelés sokkal nagyobb elterjedése szempontjából.

Ahogy az éghajlatváltozással egyre komolyabb hőhullámok érkeznek, Kalifornia hálózata is mind gyakrabban túlterhelt a legforróbb nyári napokon. A törvényalkotók úgy becsülik, hogy az elektromos járművek hálózatba integrálása évente akár egymilliárd dollárt is megtakaríthat. A hálózatba kapcsolt autók energiatárolói akkor tölthetők, amikor a rendszerben túlkínálat van. Ez segít egyensúlyba hozni a villamosenergia-kínálatot és a -keresletet, valamint egy kicsit kiszámíthatóbbá teszi az ellátást. Túlkínálat esetén kellene tölteni a kocsit, amikor az áram olcsó, amikor viszont leterhelt a rendszer – azaz amikor az áram drága –, akkor a visszatáplálással az autótulajdonosok akár pénzt is kereshetnek.

A gond az, hogy eddig nem sok gépjárműbe építették be ezt a megoldási lehetőséget, mivel a vásárlók egyelőre nem igényelték.

A mostani szabályozás azonban változtathat ezen. A jelenlegi fázisban megvizsgálnák a kétirányú töltés használati módjait, és meghatároznák az elektromos járművek azon csoportjait, amelykre ezek érvényesek volnának.