Óriási bajban van a NATO európai szárnya – Brüsszel mégsem áll le a háborús uszítással

Jól mondta Radek Sikorski lengyel külügyminiszter: az EU-nak fel kell készülnie a változásokra az amerikai kapcsolatokban, mivel nincs más választása. A védelmi erősítés teljesen független attól, ki lesz az Egyesült Államok elnöke januárban. John Healey brit védelmi miniszter is kimondta végre a NATO-csúcs előtt: csak a vak nem látja, hogy az Egyesült Államok figyelmét a Kína-probléma fogja lekötni, az ukrajnai háború védelmi következményeire így Európának önállóan kell felkészülnie.

Német katonák az Északi válasz kódnevű NATO-hadgyakorlaton az észak-norvégiai Alta településnél március 7-én. Fotó: MTI/EPA/NTB/Heiko Junge

Erre segít rá a folyamatos riogatás és háborús narratíva. Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint Oroszország öt éven belül megtámadhatja a NATO-t, ám egyes tagállamok szerint – a legapróbb, saját légierővel sem rendelkező Észt­ország a leghangosabb – ez sokkal hamarabb következhet be, így a GDP 2 százalékát kitevő ráfordítás már nem is elegendő, a jövő évi NATO-csúcs asztalán már ott kell hevernie a 2,5, de inkább 3 százalékos tervezetnek is. Jelenleg a NATO huszonhárom tagállama teljesíti a 2 százalékos szintet – köztük Magyarország –, a többi fogcsikorgatva próbál a közelébe jutni, vagy éppen a vállát vonogatja, mint Kanada, amely 2030-ra még mindig csak 1,7 százaléknál jár majd. És ott van a legnagyobb probléma: a költségvetési megszorítást és átrendezést meg kell valahogyan magyarázni a sok helyen egyébként is megélhetési válsággal küszködő szavazóknak, és valahogy elhitetni velük, hogy szükség van a pénzüket Moszkvát elérni képes rakéták vásárlására fordítani, mert az oroszok már a spájzban vannak.