Extrém hőhullámok – Nem erre tervezték a világ energiahálózatait

Nyitókép: AFP / Florian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance

Bácsi Attila és Santo Martin írása a Mandiner hetilapban.

A klímaváltozás hatásai, az egyre szélsőségesebb időjárás, az árvizek, a hőhullámok nem csak a gazdasági károk szintjén jelentkeznek. Egy-egy többórás áramszünet a komfortérzetünkre is nagy hatással van. A szélsőséges klímaviszonyok az energiahálózatok működtetésében új kihívások elé állítják a szolgáltatókat a világ szinte minden pontján.

A szélsőséges időjárási ingadozások közepette egyre több hálózat mondja fel a szolgálatot”

Hazánkra is érvényes az a globális trend, hogy az energetikai rendszereket két oldalról is többletterhelés éri. Egyfelől a villamos energia iránti kereslet évről évre dinamikusan nő a széles körű elektrifikáció, például az elektromos autók elterjedése, illetve az épülethűtési igénynek a hőhullámok és a gazdasági fejlődés miatti folyamatos növekedése következtében. Ez azt jelenti, hogy a következő másfél évtizedben a globális villamosenergia-igény várhatóan a nettó zéró kibocsátás forgatókönyve szerint is megduplázódik, és ezt az energiát a lehető legzöldebb módszerekkel kellene előállítani. Másfelől a hálózatoknak lépést kellene tartaniuk a növekvő terheléssel is, ami hatalmas beruházásokat igényel nemcsak a fejlődő, de a fejlett világban is. A növekvő energiaigény és a megújuló források belépése ugyanis fokozott terhelést ró a vezeték- és transzformátorrendszerekre. Különösen az elavult és nem megfelelően karbantartott villamos hálózatokra, ami sűrűsödő áramkimaradásokhoz vezethet. Az extrém hőség olyan szempontból is kedvezőtlen, hogy nő a kábelek hőtágulása, csökken a szilárdsága, a transzformátorok túlmelegedése pedig rontja a hálózat hatékonyságát, további problémákat okozva az amúgy is sok helyütt már csúcsra járatott energiaellátásban.