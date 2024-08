Tőzsdepánik a világban, és ami mögötte van

Mi várható a következő napokban, hetekben?

A fenti három tényező hatása együttesen jelent meg az augusztus 5-ei, hétfői kereskedésben, elsőként a legkorábban nyitó ázsiai piacokon.

A japán Nikkei tőzsdeindex igen jelentős, 12,8 százalékos mínuszban is állt, az 1987. október 19-i fekete hétfő óta nem esett ekkorát.

A jelentős esés miatt a dél-koreai börzén is fel kellett függeszteni a kereskedést a Kospi 8 százalékos értékvesztésénél. A tőzsdei pánik ezután az európai, majd az amerikai piacokra is átterjedt. A jegybankok gyorsan reagáltak, a Fed döntéshozója is megszólalt, hogy nincs recesszióban az USA, illetőleg a japán nemzeti bank részéről is kiadtak egy közleményt, hogy az irányultság továbbra is laza marad, és figyelnek a piaci reakciókra. A bejelentések látszólag megnyugtatták a piacokat, a tőzsdék összességében kedden már emelkedtek, a japán például 2008 októbere óta nem látott növekedést produkált. Igaz, szerda délutánra is csak a pánik előtti pénteki szintet közelítette meg, igen messze kerülve a júliusi csúcstól.

A magyar piac reakciója

Összegezve tehát egy klasszikus tőzsdepánikot láthattunk hétfőn a piacokon, amely több, egymással párhuzamosan megjelenő hír összességeként és az arra adott, látszólag túlzott befektetői reakcióként következett be. Magyarország az ilyen és ehhez hasonló pánikokból általában rosszul jön ki, feltörekvő piacként a befektetők pánik esetén rendszerint zárják a pozícióikat, ami a forint gyengülésében és a BUX esésében mutatkozott meg az elmúlt napokban. Ugyanakkor ahogy a pánikhangulat elmúlik, a magyar tőzsde is együtt emelkedik az európaiakkal.

A fenti cikk nem minősül befektetési tanácsadásnak, konkrét befektetési kérdések eldöntéséhez keressen fel befektetési tanácsadó szakértőt.

