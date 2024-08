Megjöttek a legfrissebb KSH-adatok: olyan mutató nőtt most nagyot, ami miatt kilőhet a fizetése

Nyitókép: Getty Images/Manuel Augusto Moreno

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Továbbra is összességében kedvező képet fest a munkaerőpiac helyzete. A május–júliusi időszakban 4 millió 746 ezren dolgoztak Magyarországon a 15–74 éves korosztályban, ami több mint 18 ezer fős bővülést jelent a megelőző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor a szezonálisan kiigazított adatok alapján a foglalkoztatottak száma az elmúlt hónapokban tetőzhetett. A gazdasági növekedés lassulása, a külső kereslet gyengélkedése, valamint a belső kereslet a háztartások óvatossági motívuma miatt vártnál lassabb helyreállása visszafogja a vállalatok munkaerőigényét.

Egy év, 26 ezer fős emelkedés

A májusi–júliusi időszak esetében is elmondható, hogy a foglalkoztatás éves alapú növekedése elsősorban a hazai elsődleges munkaerőpiacon ment végbe. Itt a foglalkoztatás egy év alatt 26 ezer fővel emelkedett, a rendelkezésre álló második negyedéves adatok alapján elsősorban a szolgáltató szektorban, amelyet a külső kereslet gyengélkedése kevéssé érint.

Nőtt emellett a külföldi telephelyen dolgozó, azonban magyarországi háztartásban élők száma is kismértékben, azonban 109 ezer fős létszámuk továbbra is érdemben elmarad a koronavírus-járvány előtt tapasztalt szinttől, vagyis hasonlóan a nemzetközi turizmushoz, lassú visszarendeződésről beszélhetünk ezen a téren is.

A közfoglalkoztatás elérte a kitűzött célját

Tovább csökkent ellenben a közfoglalkoztatás keretében dolgozók száma. A KSH felmérése szerint a május–júliusi időszakban már csak közel 57 ezren dolgoztak a közfoglalkoztatási programok keretében. Ez 2013 eleje óta a legalacsonyabb létszám. Az adatok azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatás elérte a kitűzött célját: nagyszámú, korábban inaktív munkaerőt tudott bevonzani az elsődleges munkaerőpiacra egyrészről a munkalehetőség biztosítása, másrészről pedig a képzések révén. Ezzel együtt is szükség lehet a programok további fenntartására, tekintve hogy jelentős, sok esetben alacsonyan képzett, bevonható munkaerő áll még rendelkezésre a gazdaságban, illetve az ország egyes területein az elhelyezkedés továbbra is érdemi akadályokba ütközik, így a közfoglalkoztatás átmeneti megoldást tud jelenteni.