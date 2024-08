Az amerikai kormány vagy hazudik, vagy nincs is Ukrajna-stratégiája

A szerző a Makronóm újságírója.

Érdekes dolog történt a napokban Washingtonban: a Foreign Policy (FP) összefoglalója szerint Warren Davidson ohiói republikánus képviselő módosító javaslatot nyújtott be a Pentagon következő pénzügyi évének törvénytervezetével kapcsolatban, amelynek értelmében megtiltaná az ukrán segélyek további küldését és folyósítását. Davidson nem azért nyújtotta be a javaslatát, mert mélységesen elítélné a Kijevnek nyújtott amerikai segítséget. Elhatározása egyszerűen abból fakadt, hogy

a Fehér Ház – erre vonatkozó kötelezettségvállalása ellenére – a mai napig nem tárta a törvényhozás elé az Ukrajnával kapcsolatos stratégiai elképzeléseit.

A képviselő dühe jogos: amikor félévnyi blokkolás után a republikánusok a kongresszusban áprilisban végre jóváhagyták a Kijevnek küldendő 61 milliárd dolláros segélyt, azt feltételekhez kötötték, amelyeket a Biden-kormány habozás nélkül el is fogadott. Ezek között szerepelt az is, hogy a Fehér Ház köteles írásban bemutatni azt a stratégiát, amelyet Ukrajnával, az ukrajnai háborúval és az ukrán segélyprogrammal kapcsolatban kidolgozott. A törvényhozók a közhelyek helyett ezúttal konkrét válaszokat követeltek: mi pontosan az Egyesült Államok célja Ukrajna vég nélküli háborús finanszírozásával, mit jelent az „addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak szükséges” közhelymondat, mit tekintene Washington ukrán győzelemnek, illetve mi az Egyesült Államok konkrét terve a saját szerepét illetően a háborúban?

Biden természetesen megígérte, hogy minden kérdésre pontosan válaszol. Erre június elejéig volt ideje, akkor kellett volna benyújtania a kongresszusnak a stratégiára vonatkozó jelentését. Csakhogy nem tette meg sem akkor, sem azóta. A Fehér Ház úgy viselkedik, mintha nem lenne semmilyen kötelezettsége az ügyben, vagyis megszavaztatta a törvényt, ám annak feltételeit már egy vállrándítással intézi el.

Háborúzz, de ne győzz!

Abszurd módon az elnöki némaság miatt maguk a törvényhozók is csupán találgatni tudnak, miközben a hangulat egyre feszültebb Biden be nem váltott ígérete miatt. Általános vélekedés, hogy a Biden-kabinet az amerikai szerepvállalás világos stratégiájának hiányában arra szorítkozik, hogy végtelen proxyháborút folytasson Ukrajnában, vagyis segélyeivel életben tartja a kijevi reményeket, de soha nem ad annyit, hogy Ukrajna meg is nyerje a háborút. Ezzel – szintén a találgatások szerint – addig nyújtja a konfliktust, ameddig

a két szembenálló fél egyike feladja az erőfeszítéseit, és hajlandó lesz leülni a tárgyalóasztalhoz egy olyan békekötés reményében, amelyet legalább a felszínen bizonyos fokú sikerként lehet kommunikálni.

Ez azonban édeskevés a kongresszusi tagoknak. Biden veszélyes játékba kezdett, amikor nem tett eleget a kongresszusi felszólításnak: a republikánus fősodor J. D. Vance alelnökjelölt vezetésével már így is az ukrán segélyek drasztikus csökkentése vagy teljes leállítása mellett kampányol, a hangja pedig nemcsak erősödni fog az elnök nemtörődömsége miatt, de komolyan fennáll a veszélye annak, hogy emiatt végképp blokkolni fogja az Ukrajnának szánt segélyek megszavazását.